"Lass dich fallen": Nagelsmann rät Wirtz zu mehr "Cleverness"

SPORT1 06.09.2025 • 22:03 Uhr Julian Nagelsmann hat seinem DFB-Star Florian Wirtz einen ungewöhnlichen Ratschlag gegeben. Es geht um eine brisante Szene aus dem Slowakei-Spiel.

Julian Nagelsmann hat seinem Starspieler Florian Wirtz einen ungewöhnlichen Ratschlag gegeben. Der Bundestrainer legte dem Mittelfeldspieler nahe, sich in gewissen Spielszenen lieber fallen zu lassen.

Wirtz war bei der überraschenden Niederlage des DFB-Teams gegen die Slowakei kurz vor dem ersten Gegentreffer in einen hitzigen Zweikampf verwickelt worden. Nach einem Tritt von Ondrej Duda legte er sich mit seinem Gegenspieler an, anstatt dem Ball nachzugehen.

Die Szene hatte unter den Fans für viel Aufsehen gesorgt, weshalb nun auch Nagelsmann nach seiner Meinung gefragt wurde.

Bundestrainer empfiehlt: Lass dich fallen

„Ich habe nicht mit ihm über die Szene gesprochen und wenn ich mit ihm darüber sprechen würde, würde ich eher sagen: Lass dich fallen”, erklärte der deutsche Coach.

Es sei „ein klares Foul“ gewesen. Duda hatte Wirtz zunächst geschubst und dann das Bein ausgefahren. Es habe sich also nicht um eine Provokation gehandelt, „der andere hat ihn einfach aus den Schuhen rausgehauen“, urteilte Nagelsmann.

Es sei daher auch kein „super reguläres Tor“ gewesen: „Da müssen wir einfach ein bisschen clever sein in der Situation, einfach fallen. Weil es ein bewusstes Foul oder Nachtreten ist von dem slowakischen Spieler.“