Nordirischer Reporter stellt Nagelsmann pikante Frage - die Antwort ist überdeutlich

SID 06.09.2025 • 16:51 Uhr Der Bundestrainer fordert nach dem Debakel in der Slowakei eine Reaktion gegen Nordirland - und beantwortet auch eine heikle Frage deutlich.

Julian Nagelsmann befürchtet auch im Falle einer neuerlichen Niederlage in der WM-Qualifikation gegen Nordirland keine Konsequenzen für sein Amt. „Nein. Angst zu haben, ist niemals gut“, sagte der Bundestrainer am Samstag während seiner Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage eines nordirischen Reporters.

Er sei „mutig genug“, versicherte Nagelsmann, „wir wollen unsere Spiele gewinnen. Das Team ist wichtig, nicht ich. Ich habe keine Angst.“

Die deutsche Mannschaft hatte zum Auftakt am Donnerstag nach einer blamablen Leistung 0:2 in der Slowakei verloren.

DFB-Team unter Nagelsmann kaum besser als unter Flick

Unter Nagelsmann weist das DFB-Team eine Bilanz von 12 Siegen, sechs Remis und sechs Niederlagen auf. Sie weist damit große Ähnlichkeiten mit der seines Vorgängers Hansi Flick auf.

Dieser hatte 12 Siege, sieben Remis und 6 Pleiten verantwortet, bevor er als erster Trainer der DFB-Geschichte von seinen Aufgaben entbunden wurde.