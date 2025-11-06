Köln reagiert auf El Malas Nominierung

Maximilian Lotz 06.11.2025 • 13:32 Uhr Julian Nagelsmann beruft Senkrechtstarter Said El Mala erstmals in den Kader der Nationalmannschaft. Sein Klub freut sich mit ihm.

Shootingstar Said El Mala steht vor seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Der 19-Jährige wurde am Mittwoch von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals in den Kreis des DFB-Teams berufen.

El Mala solle sich „mit all seiner Unbekümmertheit und Unbeschwertheit bei uns zeigen“, sagte Nagelsmann. Auch beim 1. FC Köln ist die Freude darüber sehr groß.

„Saids Entwicklung seit seinem Wechsel zum FC ist sehr positiv und zeigt, wie zielstrebig er seinen Weg verfolgt. Die Nominierung ist das Ergebnis harter Arbeit“, sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler.

El Mala freut sich über „tolle Belohnung“

Auch El Mala selbst reagierte überglücklich auf die Nachricht. „Das ist eine tolle Belohnung für die harte Arbeit und ich bin stolz darauf, Köln im Nationaltrikot zu repräsentieren“, wurde der Youngster in einer Mitteilung auf der Klub-Webseite zitiert.

Seine Berufung bleibe gleichzeitig „eine Momentaufnahme, die ihm die Möglichkeit gibt, auf höchstem Niveau wertvolle Erfahrungen zu sammeln und sich im Kreise der besten deutschen Spieler zu zeigen“, fügte Kessler hinzu.

Und er ergänzte: „Wir freuen uns, dass der Bundestrainer seine Leistungen und sein Potenzial auf diese Weise würdigt – und sind stolz, mit Said einen Spieler des FC im Kader der deutschen Nationalmannschaft zu haben. Ganz Köln freut sich, wieder einen Spieler des FC im Nationaltrikot zu sehen.“

El Mala startet beim 1. FC Köln durch

El Mala hat beim Aufsteiger aus der Domstadt zuletzt mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. In neun Bundesliga-Einsätzen erzielte der dribbelstarke Offensivspieler bereits vier Tore.

Am Dienstag gab es allerdings einen Schreckmoment im Training, als der Youngster die Einheit nach einem Schlag auf das Sprunggelenk vorzeitig beenden musste. Sein Klub machte bislang noch keine näheren Angaben zur Schwere der Verletzung.