U17-WM: Deutscher Gegner in der ersten K.o.-Runde steht fest

Bei der U17-EM treffen die deutschen Junioren in der Runde der letzten 32 auf Burkina Faso. Auch der Spieltermin steht bereits fest.
Tobias Wiltschek
Nach dem 7:0-Kantersieg gegen El Salvador haben die deutschen U17-Junioren bei der WM in Katar die Runde der letzten 32 als Gruppensieger erreicht.

Dort trifft das DFB-Team auf Burkina Faso. Die Paarung ergibt sich aus einer leistungsbezogenen Rangliste, in der der beste Gruppensieger auf den achtbesten Gruppendritten trifft, der zweitbeste Gruppensieger auf den siebtbesten Gruppendritten, und so weiter.

Deutschland als schlechtester Gruppensieger bekommt es demnach mit dem neuntplatzierten Gruppenzweiten zu tun. Das ist das Team aus Afrika.

Deutschland gegen Burkina Faso am Samstag

Für die Runde der letzten 32 haben sich neben den zwölf Gruppensiegern und -zweiten auch die besten acht Gruppendritten qualifiziert.

Das Spiel der deutschen Mannschaft steigt am kommenden Samstag ab 15.45 Uhr (im LIVETICKER).

