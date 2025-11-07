U17-WM heute: Deutschland - Nordkorea live im Free-TV, Gratis-Stream & Liveticker

SPORT1 07.11.2025 • 11:00 Uhr Deutschland trifft im Rahmen des zweiten Gruppenspiels bei der U17-WM in Katar auf Nordkorea. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Kolumbien soll nun der erste Sieg her. Wo läuft das Match heute live?

Obwohl die deutsche U17-Nationalmannschaft im ersten WM-Spiel nach nur 15 Sekunden in Führung gehen konnte, hat sie sich den Auftakt gewiss anders vorgestellt. Am Ende reichte es für die DFB-Junioren schließlich nur zu einem 1:1-Remis gegen Kolumbien.

Nun stehen die Titelverteidiger gegen die U-17-Auswahl von Nordkorea (ab 14 Uhr im LIVETICKER) schon ein wenig unter Druck. Diese konnte bereits mit einem deutlichen Auftaktsieg gegen El Salvador überzeugen.

Deutschland - Nordkorea heute LIVE: So können Sie die U17-WM verfolgen:

TV: Sky Sport News HD

Sky Sport News HD Stream: FIFA+, skysport.de

FIFA+, skysport.de Liveticker: Auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

U17-WM: DFB-Junioren mit Luft nach oben

So ganz nach Plan lief der WM-Auftakt für Deutschland gegen Kolumbien nicht. Der Leipziger Toni Langsteiner sorgte zwar in der 1. Minute für den Blitzstart, jedoch verpassten es die Deutschen, noch vor der Pause nachzulegen.

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Kolumbianer besser in die Partie und erzielten in der 57. Minute den Ausgleich. Die DFB-Junioren trafen kurz vor dem Ende nochmal den Pfosten, mussten sich aber mit dem 1:1 begnügen.

„Das Spiel hat uns aber auch verschiedene Themen aufgezeigt, an denen wir weiterarbeiten wollen, sowohl individuell als auch mannschaftlich“, hofft Nationaltrainer Marc-Patrick Meister nach dem Remis auf eine Leistungssteigerung.

Deutschland kämpft um Einzug in die K.o.-Phase: Zielsetzung deutlich höher

Deutschland befindet sich aktuell mit einem Zähler gemeinsam mit Kolumbien auf dem geteilten zweiten Platz in Gruppe G. Tabellenführer ist nach dem 5:0 gegen El Salvador aktuell Nordkorea. Das deutsche Team wird am Montag das letzte Gruppenspiel gegen El Salvador bestreiten.

Nach Ablauf der Gruppenphase ziehen die beiden besten Teams jeder Gruppe und acht von zwölf Gruppendritte in das Sechzehntelfinale ein. In diesem Jahr nehmen erstmals 48 Mannschaften an der U17-WM teil. Dies hat aber keinen Einfluss auf die klare Zielsetzung beim DFB.