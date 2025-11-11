U17-WM: So wird Deutschlands nächster Gegner ermittelt

Tobias Wiltschek 11.11.2025 • 13:08 Uhr Bei der U17-WM erreicht das DFB-Team als einer der schlechtesten Gruppensieger die erste K.o.-Runde. Das kann Folgen haben.

Mit dem 7:0-Kantersieg gegen El Salvador haben die deutschen U17-Junioren bei der WM in Katar die Runde der letzten 32 als Gruppensieger erreicht.

Auf wen das DFB-Team in dieser Runde trifft, entscheidet sich am Dienstagabend, nachdem alle Spiele der Gruppenphase absolviert worden sind.

Schon jetzt steht aber fest, dass ein Gruppenzweiter der Gegner sein wird. Das liegt am Modus und daran, dass Deutschland mit fünf Punkten als einer der schlechtesten Gruppensieger in die nächste Runde einzieht.

Als zweitschlechtester Gruppensieger würde die DFB-Elf gegen den zehntplatzierten Gruppenzweiten spielen, als schlechtester Gruppensieger gegen den neuntplatzierten Gruppenzweiten.

Modus bei der U17-WM ähnelt dem der Champions League

Bei der U17-WM wendet die FIFA bei der Bestimmung der K.o.-Paarungen einen speziellen Modus an, wonach ähnlich wie bei der Champions League die bestplatzierten Teams nach der Vorrunde auf die am schlechtesten platzierten Mannschaften treffen.

Da sich bei der WM auch acht Gruppendritte qualifizieren, trifft der beste Gruppensieger auf den achtbesten Gruppendritten, der zweitbeste Gruppensieger auf den siebtbesten Gruppendritten und so weiter.