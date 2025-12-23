DFB-Team: Ter Stegen? Völler spricht Klartext

SPORT1 23.12.2025 • 15:08 Uhr Marc-André ter Stegen hat kürzlich sein Comeback beim FC Barcelona gefeiert. Dennoch ist seine Zukunft unklar. Fest steht nur: DFB-Sportdirektor Rudi Völler gibt eine klare Marschroute vor.

Zwar hat Marc-André ter Stegen zuletzt sein Comeback im spanischen Pokal beim FC Barcelona gefeiert, doch einen Stammplatz erhält er bei den Katalanen dennoch nicht mehr.

Mit Blick auf die Weltmeisterschaft benötigt der 33-Jährige jedoch dringend regelmäßige Spielpraxis, um eine Chance zu haben, als deutsche Nummer Eins ins Turnier zu starten. Dies hat DFB-Sportdirektor Rudi Völler nun noch einmal unterstrichen.

„Egal, ob es für ihn in Barcelona oder woanders weitergeht, am Ende muss er spielen. Und dann gönnen wir es ihm alle, wenn er nach vielen Jahren als Weltklasse-Torwart hinter Manuel Neuer die Möglichkeit bekommt, bei einer WM im Tor zu stehen“, sagte Völler in einem Interview mit dem kicker.

Aktuell ist Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim die deutsche Nummer Eins. Doch Völler fügte hinzu: „Es kann schon sein, dass es noch ein Stück weit offen ist, da hängt vieles von Marc-André ab. Wie geht es bei ihm weiter? Was macht er jetzt?“ Gleichwohl betonte der Weltmeister von 1990 auch, dass Stellvertreter Baumann seinen Job „bislang wunderbar“ mache. Für ter Stegen dürfte wiederum nur ein Vereinswechsel im Winter helfen, um nötige Spielpraxis sammeln zu können. In Barcelona setzt Cheftrainer Hansi Flick auf den Spanier Joan Garcia.

Das denkt Völler über Woltemade

Seinen Platz im deutschen WM-Kader dürfte wiederum Stürmer Nick Woltemade sicher haben, sollte sich der gebürtige Bremer nicht verletzen. Völler lobte die Entwicklung des Stürmers.

„Ich war ja schon bei der U21 permanent vor Ort, und dass der was kann, wusste jeder. Jetzt spricht auch keiner mehr über die 80 Millionen Euro Ablöse bei seinem Wechsel nach Newcastle. Das war im Endeffekt ja fast ein Schnäppchen. Seine Qualität ist schon außergewöhnlich“, hob der 65-Jährige hervor.