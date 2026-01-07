DFB-Team: Basler fällt knallhartes Rüdiger-Urteil

Johannes Vehren 07.01.2026 • 11:03 Uhr Mario Basler ist mit Blick auf das DFB-Team sehr skeptisch, ob es erfolgreich bei der WM abschneiden kann. Dabei knöpft er sich vor allem die Defensive vor.

Scharfe Kritik von Mario Basler! In seinem Podcast Basler ballert ist der frühere Profi und heutige TV-Experte hart mit den Defensivspielern der deutschen Nationalmannschaft ins Gericht gegangen.

Der 57-Jährige glaubte im Gespräch mit seinem Gast Jermaine Jones nicht an ein erfolgreiches Abschneiden des DFB-Teams bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko: „Ich wäre froh, wenn wir das Viertelfinale erreichen. Ich weiß nicht, ob wir im Achtelfinale ein Duell mit den Franzosen überstehen würden.“

WM 2026: DFB-Abwehr als Schwachpunkt?

Zu diesem Kracher könnte es kommen, wenn beide Nationen ihre jeweilige Gruppe gewinnen und dann ins Achtelfinale einziehen.

Basler sieht fehlende Qualität und Geschwindigkeit in der Abwehr: „Die Defensive wird unser größtes Problem sein.“

Der SPORT1-Experte ist der Meinung, dass Spielern wie Nico Schlotterbeck, Joshua Kimmich und David Raum das Tempo fehle. Auch Jonathan Tah sei „zwar schnell, aber auch nicht so schnell“, meinte Basler.

Er fügte hinzu, dass der 29-Jährige nach seinem Wechsel zum FC Bayern im vergangenen Sommer ohnehin „ganz weit weg von der Form, die er in Leverkusen hatte“, sei.

Rüdiger? „Dürfte keine Rolle mehr spielen“

Zudem hält Basler keine großen Stücke mehr auf Antonio Rüdiger von Real Madrid, der weite Teile der Hinrunde aufgrund einer Verletzung verpasst hatte.

„Rüdiger dürfte normalerweise gar keine Rolle mehr spielen. Der wird in der Rückrunde auch bei Real Madrid keine Chance mehr haben“, erklärte der Ex-Kicker.

Hartes Urteil über Schlotterbeck

Auch Jones ist bei der DFB-Abwehr skeptisch und knöpfte sich vor allem Schlotterbeck vor. Ihn hat der Ex-Profi in der laufenden Saison schon dreimal live verfolgt: „Der hat riesige Probleme als Abwehrspieler“, stellte Jones fest.