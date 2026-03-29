Nach 1:5-Pleite: Addo schwört Ghana auf DFB-Duell ein

SID 29.03.2026 • 18:57 Uhr Der WM-Teilnehmer will in Stuttgart Wiedergutmachung für die herbe Niederlage in Österreich betreiben.

WM-Teilnehmer Ghana will nach der herben Niederlage in Österreich im Länderspiel gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft Wiedergutmachung betreiben.

„Wir sind hier, wir sind bereit. Und freuen uns auf das Spiel“, sagte Trainer Otto Addo vor der Partie am Montag (20.45 Uhr/im LIVETICKER) in Stuttgart.

Addo fordert Mentalität gegen Deutschland

Ghana hatte am Freitagabend in Wien 1:5 verloren, Addo hat die Fehler mit seinen Spielern aufgearbeitet. „Es gab viele Sachen, die analysiert werden mussten. Wir waren uns sicher, dass wir in ein gutes Fahrwasser geraten. Dem war nicht so. Wir sind aber optimistisch, dass wir mit der Situation umgehen können“, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi Addo.

Der DFB-Auswahl will Addo „nicht ins offene Messer laufen“. Das schnelle Umschaltspiel sei „die Stärke Deutschlands“. Addo fordert von seinem Team gegen den viermaligen Weltmeister auch die richtige Mentalität.

HSV-Profi kündigt Besserung an

„Unsere Körpersprache hat mir nicht gefallen. Auch bei einem 0:2 kann man noch zurückkommen. Da brauchen wir Führungspersönlichkeiten auf dem Platz“, sagte der 50-Jährige.