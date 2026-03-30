Bayern-Profi Bischof hofft noch auf WM

SID 30.03.2026 • 16:34 Uhr Bayern-Profi Tom Bischof schielt noch auf die anstehende WM. Zuletzt gab es Kontakt zum Bundestrainer.

U21-Nationalspieler Tom Bischof hat die Hoffnung auf eine WM-Teilnahme im Sommer noch nicht aufgegeben.

„Ich bin offen und würde mich freuen, wenn ich dabei bin. Darauf arbeite ich hin“, sagte der Kapitän der deutschen U21 vor dem wichtigen EM-Qualifikationsspiel in Griechenland am Dienstag (18.00 Uhr im LIVETICKER) und fügte an: „Wenn man bei Bayern Leistung bringt, hat man gute Chancen. Deswegen habe ich auch noch keinen Urlaub gebucht.“

Bischof verrät Kontakt zu Nagelsmann

Bischof hatte im Juni 2025 im Nations-League-Spiel gegen Frankreich (0:2) sein bislang einziges Spiel für das Team von Julian Nagelsmann absolviert. „Ich habe mit dem Bundestrainer natürlich zuletzt noch geredet, das bleibt aber unter uns“, sagte der 20-Jährige am Montag.

Der Partie in Athen blickt Bischof voller Freude entgegen. „Es wird ein geiles Spiel in einem geilen Stadion. Mich pusht es, wenn da eine geilere Stimmung ist, das heizt mich mehr an. Ich hoffe, dass noch ein, zwei Leute mehr kommen als angekündigt“, sagte Bischof.

Voller Fokus auf den U21-Showdown

Die U21 braucht im Kampf um das direkte EM-Ticket einen Sieg, um Griechenland noch einzuholen. Weil das Hinspiel in Jena 2:3 verloren ging, liegt das DFB-Team drei Punkte zurück. Ideal wäre ein Sieg mit zwei Toren Vorsprung, um auch den direkten Vergleich zu gewinnen.