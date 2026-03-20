Warnung an Sané - SPORT1

Jakob Lüers 20.03.2026 • 09:34 Uhr Leroy Sané könnte mit Deutschland zur WM fahren - zumindest steht er im neuen Aufgebot von Bundestrainer Nagelsmann. Doch der 30-Jährige erhält vor den Länderspielen nun von einer Legende eine deutliche Warnung.

Leroy Sané ist mal wieder für die Deutsche Nationalmannschaft nominiert worden. Der 30-Jährige von Galatasaray Istanbul ist damit auch plötzlich wieder ein Kandidat für die WM im Sommer. Doch Bayern-Legende Stefan Effenberg schickt ein klares Signal an Sané: Der Flügelspieler soll sich bloß nicht ausruhen auf seiner Nominierung!

„Sané ist längst nicht mehr gesetzt in der deutschen Nationalmannschaft, sondern nur noch ein Wackelkandidat“ stellte Effenberg in seiner Kolumne bei t-online fest. Im Herbst 2025 war der Linksfuß schließlich bei zwei Länderspielpausen von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht berücksichtigt worden – jetzt ist der ehemalige Bundesligastar wieder dabei.

Warnung an Leroy Sané: „Die Zeit wird langsam knapp“

Effenberg schickte nun eine klare Warnung an den 30-Jährigen: „Sané wird auch selbst wissen: Das ist vielleicht sogar seine letzte Chance, mit der DFB-Elf an einem großen Turnier teilzunehmen“, meinte Effenberg: „Die Zeit wird langsam knapp. Deshalb muss er jetzt kämpfen – sonst ist es zu spät.“

Nagelsmann werde Sané bei den beiden anstehenden Partien gegen die Schweiz und Ghana genau beobachten „und dann seine endgültige Entscheidung treffen“.

Nagelsmann warnte schon beim Transfer zu Galatasaray Istanbul

Als Sané im vergangenen Sommer nach fünf Jahren beim FC Bayern zum türkischen Serienmeister Galatasaray gewechselt war, hatte Nagelsmann öffentlich die Konkurrenzfähigkeit der dortigen Liga infrage gestellt.