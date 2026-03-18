Darum nominiert Nagelsmann Musiala nicht

Stefan Kumberger , Maximilian Lotz 18.03.2026 • 20:48 Uhr Jamal Musiala muss beim FC Bayern aktuell pausieren. Nun ist auch eine Entscheidung im Hinblick auf die Nationalmannschaft gefallen.

Das Comeback von Jamal Musiala in der Nationalmannschaft verzögert sich. Zwar hat sich nach SPORT1-Informationen sein Zustand nach der Schmerzreaktion im linken Sprunggelenk zuletzt verbessert. Doch nach Absprache mit den Ärzten hat man sich dazu entschieden, dass der Offensivspieler des FC Bayern nicht an den beiden Länderspielen Ende März teilnehmen wird.

Es ist für alle Beteiligten eine schwere Entscheidung, aber rational die richtige. „Wir haben das gleiche Interesse. Wir wollen alle einen topfitten Jamal Musiala zurückbekommen“, hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany auf der PK vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo gesagt.

FC Bayern: Jamal Musiala soll komplett regenerieren

Beim 6:1-Sieg im Hinspiel hatte Musiala zunächst noch selbst getroffen. Aufgrund einer Schmerzreaktion im linken Sprunggelenk konnte der Offensivstar die Partie jedoch nicht beenden. Der 23-Jährige fehlte deswegen beim 1:1 in Leverkusen am Wochenende und konnte auch beim Rückspiel gegen Bergamo nicht mitwirken.

Musiala soll nun die Zeit nutzen, um sich komplett zu regenerieren – im Hinblick auf die heiße Phase in der Champions League mit dem FC Bayern, aber auch mit Blick auf die WM im Sommer.

„Wenn Jamal für den FC Bayern leistet, dann wird er auch für Deutschland leisten“, sagte Kompany am Dienstag und kündigte auch einen direkten Austausch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann an. „Wir müssen das jetzt nur vernünftig hinbekommen, damit wir Jamal wieder auf sein bestes Niveau kriegen. Das wird passieren.“ Es sei eine Frage der Zeit, ergänzte der Belgier.

Musialas letztes Länderspiel liegt fast ein Jahr zurück

Musiala hatte sich im vergangenen Sommer im Rahmen der Klub-WM im Spiel gegen Paris Saint-Germain eine Sprunggelenksluxation zugezogen. Am 17. Januar hatte er sein Comeback für den FC Bayern gefeiert.