Undav? Hamann kritisiert Nagelsmann scharf

Philipp Heinemann 31.03.2026 • 14:35 Uhr Julian Nagelsmann sorgt mit seinen Entscheidungen und Aussagen zu Deniz Undav für Aufsehen - das ruft auch Dietmar Hamann auf den Plan.

Dietmar Hamann hat den Umgang von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Stürmer Deniz Undav scharf kritisiert. Der TV-Experte hinterfragte die Argumentation, mit der der DFB-Coach den Angreifer vom VfB Stuttgart gegen Ghana (2:1) zunächst auf die Bank gesetzt hatte.

Nagelsmann hatte erklärt, dass Undav ein starker Joker sei, dem bei einem Einsatz von Beginn an aber die „Kreativität ein bisschen flöten“ gehe, wenn er zu Beginn des Spiels viel arbeiten müsse.

„Was der Bundestrainer nicht vergessen darf: Wenn wir bei der WM bei 40 Grad spielen – und du erarbeitet dir in den ersten Minuten so wie gestern drei, vier Chancen, und du machst sie nicht rein – dann ist der ganze Aufwand umsonst“, sagte Hamann bei Sky.

Hamann warnt Bundestrainer vor gefährlichem Szenario

Mit Undav in der Startelf hätte es im Test gegen Ghana früh 2:0 stehen können, führte der Ex-Nationalspieler aus: „Bei der WM bei 40 Grad ist es umso wichtiger. Du musst deine Chancen nutzen. Und der effektivste vor dem Tor ist er.“

Hamann, der sein Unverständnis über diverse Nagelsmann-Entscheidungen zum Ausdruck brachte, sagte weiter: „Jetzt ist es so, dass er ihm unterstellt, dass er diese 70 Minuten vorher nicht spielen kann.“ Dabei schieße Undav seine Tore beim VfB „ja nicht alle Tore als Joker“.

Hamann warnte Nagelsmann mit Blick auf die Alternativen im Sturm vor einem gefährlichen Szenario. Es sei durchaus möglich, dass die Formkrise von Nick Woltemade anhalte („bei Newcastle ist Feuer unterm Dach“) und auch Kai Havertz nicht rechtzeitig vor der WM wieder torgefährlich werde („der war ein Jahr weg“).

„Und dann bringst du dich in eine Situation, wo du zurückkriechen musst“, mahnte Hamann: „Wo du sagen musst: Übrigens Undav, ich hab das nicht so gemeint.“

Nagelsmann bringe „eine Schärfe rein, ohne Grund“

Kopfschüttelnd erklärte der Experte weiter: „Und er bringt eine Schärfe rein, ohne Grund, der Bundestrainer. Er hätte ihn (Undav, Anm. d. Red.) loben können für das Tor. Ob er gut gespielt hat oder nicht, das hat er gemacht.“

Tatsächlich hatte Nagelsmann Undav bis zu seinem Tor, das den Sieg gegen Ghana brachte, ein wenig überzeugendes Spiel attestiert. Viele Fans in den Sozialen Medien nahmen diese Aussagen mit Unverständnis auf.

Die Fans im Stadion hatten den Publikumsliebling derweil schon vor dessen Einwechslung lauthals gefeiert und gefordert. „Das Publikum war heiß. Du hättest die Möglichkeit gehabt, das ganze Land hinter dich zu bringen. Und das war wahrscheinlich eine verpasste Chance“, befand Hamann.

Ganz allgemein meinte der 52-Jährige noch: Deutschland habe möglicherweise nicht die gewünschten spielerischen Fähigkeiten, daher „müssen wir das über die Geschlossenheit abfangen. Und wenn der Bundestrainer dann immer wieder Aussagen macht, wo sich Spieler möglicherweise angegriffen fühlen, stimmt mich das für die WM nicht allzu hoffnungsvoll.“