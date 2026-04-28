Das schätzt Jürgen Klopp an Deniz Undav

Jakob Lüers 28.04.2026 • 18:52 Uhr Die Debatte rund um die Rolle von Deniz Undav in der deutschen Nationalmannschaft erhitzte zuletzt die Gemüter. Jürgen Klopp hat sich nun als großer Fan des Stuttgarters bekannt - und eine überraschende WM-Prognose abgegeben.

In der Diskussion rund um seine Rolle in der Nationalmannschaft hat DFB-Stürmer Deniz Undav einen prominenten Fürsprecher gewonnen. Denn Jürgen Klopp hat nun durchblicken lassen, dass er ein großer Fan des Stuttgarters zu sein scheint.

„Ich mag die Art, wie er spielt“, erklärte Klopp im Interview mit der Bild angesprochen auf den möglichen Platz, den Undav bei der WM im Sommer im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann einnehmen wird. Dieser hatte während der Länderspielpause im März kaum Zweifel daran gelassen, dass es für Undav trotz herausragender Bundesliga-Saison wohl nur zur Joker-Rolle reichen wird.

Klopp lobt Undav: „Hat sich seinen Erfolg erarbeitet“

Dem Bundestrainer Ratschläge erteilen wolle Red Bulls „Global Head of Soccer“ jedoch nicht: „Wir haben vorne viele Optionen. Aber ich will mich da nicht einmischen. Das ist eine Diskussion, die in der Öffentlichkeit geführt wird“, sagte Klopp.

Er kenne Undav aus dessen Zeit bei Brighton in der Premier League, als Klopp noch den FC Liverpool trainierte. Undav sei nicht „auf geradem Weg in den internationalen Fußball gekommen ist. Aber er hat sich seinen Erfolg hart erarbeitet“, sagte Klopp.

WM-Chancen für DFB-Team: „Möglich ist alles“

Für die Weltmeisterschaft im Sommer hat Klopp indes einen überraschenden Tipp: Man solle vor allem „die britischen Teams im Blick haben“, insbesondere Schottland. „Sie haben eine gute Mannschaft“, befand Klopp. Spätestens ab dem Viertelfinale erwarte der ehemalige BVB-Coach dann jedoch nur noch große Mannschaften.