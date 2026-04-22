DFB: Völler kontert Sammer-Kritik an Nagelsmann

Maximilian Huber 22.04.2026 • 21:31 Uhr Matthias Sammer übt Kritik an Julian Nagelsmann wegen dessen Aussage in Bezug auf seine Frau und Deniz Undav. DFB-Sportdirektor Rudi Völler kann Sammers scharfe Worte nicht nachvollziehen.

Sammer hatte zuletzt bei Sky eine Aussage Nagelsmanns bemängelt, der öffentlich zugegeben hatte, dass er in der Debatte um Deniz Undav auch seine Frau Lena um Rat gebeten hatte und sich daraufhin beim VfB-Stürmer entschuldigt hatte. „Das macht ihn auf der einen Seite sympathisch, auf der anderen Seite – hochprofessionell betrachtet – würde ich sagen: Julian, das gehört hier nicht her“, hatte Sammer gesagt.

Völler: „Da hat er definitiv nicht recht“

Worte, die Völler überhaupt nicht nachvollziehen kann. Im Vorfeld des DFB-Pokalspiels zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München (JETZT im Liveticker) antwortete der 66-Jährige bei Sky auf die Frage, ob er Sammers Aussagen verstehen könne. „Nein“, antwortete er. „Ich habe es auch gelesen und mit Julian telefoniert. Im Grunde muss ich darüber schmunzeln. Ich weiß, wie Matthias das meint […], aber da hat er definitiv nicht recht. Wenn das die Probleme bei uns in Deutschland sind, dass der Bundestrainer mal etwas mit seiner Frau bespricht…“

Völler erinnerte daran, dass es völlig normal sei, wichtigere Dinge mit seiner Frau zu besprechen. „Ich mache das auch immer. Ich erinnere auch immer gerne an Otto Rehhagel. Ohne seine Beate hat er keinen Transfer gestemmt. Und selbst Berti Vogts hat, glaube ich, auf seine Frau gehört, damals Oliver Bierhoff mitzunehmen.“

Nagelsmann rudert nach Undav-Kritik zurück

Nagelsmann hatte Undav nach dessen Joker-Treffer gegen Ghana (2:1) öffentlich kritisiert. Er sei bis zu seinem späten Tor nicht gänzlich zufrieden mit dem Auftritt des Stürmers gewesen und merkte an: „Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er ihn so reinmacht. Es war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten – auch im Hinblick auf den Sommer bei 42 Grad – für ihn schwierig sein kann.“

Einige Wochen später ruderte der Bundestrainer zurück und erklärte in der Talk-Reihe „Bestbesetzung“ bei MagentaTV: „Es war nicht richtig und war auch in der Schärfe für die Öffentlichkeit viel zu forsch.“

Nagelsmann-Erkenntnis reifte schon in der Kabine

Diese Erkenntnis sei bei Nagelsmann schon unmittelbar nach dem Spiel gegen Ghana gereift, verriet Völler. Der Bundestrainer hätte bereits in der Kabine realisiert, dass seine Wortwahl unpassend war.