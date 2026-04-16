Nagelsmann erstickt Hoffnungen im Fall Neuer

Felix Kunkel 16.04.2026 • 22:42 Uhr Kehrt Manuel Neuer noch mal ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurück? Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht die fortwährenden Diskussionen als nicht sinnvoll an.

Derzeit vergeht keine Woche, in der nicht über eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer in die Nationalmannschaft diskutiert wird. Nun hat Bundestrainer Julian Nagelsmann die Hoffnungen auf ein potenzielles Comeback zur WM im Sommer erstickt.

„An der Situation mit Manuel hat sich nichts geändert. Er ist zurückgetreten und hat in den letzten Spielen mehrfach darüber gesprochen, dass das weiterhin Bestand hat“, betonte der 38-Jährige in der Talk-Reihe „Bestbesetzung“ bei MagentaTV.

Die Debatte um eine mögliche Teilnahme Neuers am Turnier in Nordamerika hatte zuletzt nach einigen starken Leistungen des 40-Jährigen wieder an Fahrt aufgenommen. So äußerte sich Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zuversichtlich und brachte Rudi Völler als möglichen Vermittler ins Spiel. Auch Michael Ballack befeuerte die Diskussion und sprach mit Blick auf Neuers Verhalten von „passivem Optimismus“.

Nagelsmann: „Nicht sinnvoll, stetig zu diskutieren“

Für Nagelsmann ist die ständige Thematisierung des Falls in der Öffentlichkeit jedoch nicht zielführend. „Noch mal: Manu ist zurückgetreten, aus freien Stücken, das hat er mehrfach wiederholt und deswegen ist es gar nicht so sinnvoll, darüber stetig zu diskutieren“, machte er klar.

Zugleich wies der Bundestrainer Spekulationen über ein angespanntes Verhältnis zu Neuer entschieden zurück: „Ich habe einen tollen Draht zu Manu, auch wenn viele manchmal anderes behaupten. Wir sprechen immer wieder mal. Das war ja auch mein Spieler.“

Mit Neuer, der entsprechende Berichte ebenfalls dementiert hatte, arbeitete Nagelsmann nicht nur im DFB-Team, sondern einst auch beim FC Bayern zusammen.