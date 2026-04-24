Zoff mit Nagelsmann? Undav sorgt für Klarheit

Jakob Lüers 24.04.2026 • 09:42 Uhr Nach dem Wirbel um das Verhältnis von Deniz Undav und Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgt der Stürmer nochmals für Klarheit. Zwischen ihm und Nagelsmann sei alles in Ordnung, betont der VfB-Profi.

Deniz Undav hat in der öffentlichen Debatte um ihn und sein Verhältnis zu Bundestrainer Julian Nagelsmann für Klarheit gesorgt. Nach dem 2:1-Sieg des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg im DFB-Pokal-Halbfinale stellte der Stürmer mit Nachdruck klar, dass es kein böses Blut zwischen den beiden mehr gebe.

„Zwischen Julian und mir ist alles top. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen“, betonte Undav bei Sky und erklärte, dass es ein klärendes Gespräch mit dem DFB-Coach gegeben habe: „Wir haben geredet und das Ding aus der Welt geschafft. Jetzt geht es weiter.“

DFB: Undav-Aussagen sorgten für Aufsehen

Im Vorfeld der Länderspielpause im März hatte sich das Verhältnis zwischen Nagelsmann und Undav medial aufgebauscht: Undav erklärte etwa, er sei enttäuscht, sich trotz überragender Leistungen in der Bundesliga immer wieder für einen möglichen Kaderplatz bei der WM rechtfertigen zu müssen – Kontakt zu Nagelsmann habe er keinen.

Der Bundestrainer wiederum nominierte Undav dann zwar für die Länderspiele gegen Ghana und die Schweiz, machte aber mehrfach deutlich, dass der Stuttgarter bei der WM wohl nicht über eine Reservistenrolle hinauskommen würde, und bemängelte dessen Leistungen öffentlich. Für seinen Umgang mit Undav wurde Nagelsmann heftig kritisiert.

Nagelsmann entschuldigte sich

Zuletzt hatte der Bundestrainer erklärt, sich beim Stürmer entschuldigt zu haben: „Das hat er Gott sei Dank angenommen und es ist auch alles in bester Ordnung zwischen uns.“ Genau das bestätigte nun auch Undav am Donnerstagabend nach dem Spiel gegen Freiburg.