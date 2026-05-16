Scharfe Kritik an Rüdiger: "Schaue ihn an und bekomme Angst"

Philipp Heinemann 16.05.2026 • 22:10 Uhr Nadine Angerer plädiert mit deutlichen Worten dafür, Antonio Rüdiger nicht mit zur WM zu nehmen. Die einstige Weltfußballerin zählt diverse Verfehlungen des Nationalspielers auf - und erklärt ihn für "nicht tragbar".

Nadine Angerer hat sich für einen Ausschluss von Antonio Rüdiger aus der deutschen Nationalmannschaft ausgesprochen. Die ehemalige DFB-Torhüterin befindet das Verhalten des Verteidigers für „nicht tragbar“.

„Ich kenne Antonio Rüdiger nicht persönlich. Und ich mag Spieler, die vorangehen, eine starke Meinung haben und nicht angepasst sind. Aber es gibt einfach Dinge, die zu viel sind“, sagte Angerer im Interview mit t-online.de: „Und es ist nicht ein Einzelfall in der Vergangenheit gewesen, sondern die Summe seiner Aktionen. Ich schaue ihn an und bekomme Angst.“

Konkret verwies Angerer auf die „Kopf-ab-Geste“ Rüdigers bei einem Spiel mit Real Madrid gegen Atlético und einen „Eisbeutelwurf gegen den Schiedsrichter“ in einem anderen Spiel (Anm. d. Red.: Tatsächlich warf Rüdiger einen Tapeverband).

Angerer: Rüdiger „auf gar keinen Fall“ zur WM

Die ehemalige Welt- und Europameisterin nahm außerdem Bezug auf Aufnahmen, „die gerade überall rumgeistern, wo er einem Staff-Mitglied von Real Madrid eine Ohrfeige verpasst. Es findet bei Antonio Rüdiger kein Entwicklungsprozess statt.“

Die Ex-Torhüterin schlussfolgerte daraus: „Ich würde ihn nicht in meiner Mannschaft haben wollen.“

Dies gelte auch für die anstehende Weltmeisterschaft. „Auf gar keinen Fall“ würde die einstige Weltfußballerin Rüdiger für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada nominieren.

„Da haben in der Vergangenheit auch einfach die Konsequenzen gefehlt. Wenn ich immer weitermachen kann und merke, dass nichts passiert, dann ändere ich mich auch nicht. Ich finde das nicht tragbar“, schloss Angerer.

Mehrere Vorfälle um Rüdiger nach Nagelsmann-Warnung

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte nach der Wurf-Attacke von Rüdiger auf einen Schiedsrichter betont, dass sich der Verteidiger keine weiteren Verfehlungen leisten dürfe. Ein äußerst umstrittenes Foul von Rüdiger in einem Ligaspiel gegen Getafe wertete er als rein sportliches Vergehen.

Zuletzt waren in Spanien auch Berichte zu einem neuerlichen Zwischenfall im Training aufgetaucht, bei dem Rüdiger mit einem Mitspieler aneinandergeraten sein soll. Die Rüdiger-Seite dementierte bei SPORT1, dass es dabei zu einer Ohrfeige gekommen sei.