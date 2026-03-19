Nagelsmann reagiert auf heftigen Rüdiger-Vorfall

Philipp Heinemann 19.03.2026 • 15:06 Uhr Julian Nagelsmann spricht über das letzte heftige Foul von Antonio Rüdiger - und spricht dem DFB-Star das Vertrauen aus.

Julian Nagelsmann hat mit einem großen Vertrauensbeweis auf eine vielbeachtete Aktion seines Nationalspielers Antonio Rüdiger reagiert.

Der Bundestrainer wurde bei der Kaderbekanntgabe für die anstehenden Länderspiele auf ein heftiges Foul des Verteidigers von Real Madrid angesprochen, das zu vielen Schlagzeilen und schweren Anschuldigungen geführt hatte.

„Ich habe einen super-engen Draht zu Antonio, der auch von einer großen Ehrlichkeit geprägt ist, in beide Richtung“, sagte Nagelsmann zunächst, ehe er die große Hingabe Rüdigers für die Nationalmannschaft lobte.

Rüdiger? „Dafür gibt es Schiedsrichter“

„Zu dem Foul: Ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen einem Vergehen, das außerhalb des Platzes stattfindet und einem fußballspezifischen Foul“, erklärte der Bundestrainer.

Es habe sich sicherlich um ein hartes Foul gehandelt, „aber dafür gibt es Regeln und auch Regelhüter. Schiedsrichter, die die Regeln umsetzen müssen – die dann auch die Spieler bestrafen müssen.“

Rüdiger hatte seinen Gegenspieler Diego Rico bei dem Ligaspiel Madrids gegen Getrafe mit dem Knie am Kopf getroffen, der Referee der Partie ließ weiterspielen. Rico wieder hatte Rüdiger danach eine absichtliche Attacke vorgeworfen, der wies die Anschuldigungen zurück.

„Ich spreche mit allen Spielern immer, wenn solche Dinge vorfallen, und erkläre ihnen meine Sicht der Dinge“, sagte Nagelesmann dazu.

„Man muss immer ein bisschen gucken, wie ein Spieler bewertet wird und was daraus gemacht wird. Da gibt es Spieler, da wird mehr draus gemacht. Antonio ist ein Spieler, der polarisiert.“