Champions League: Arsenal-Sieg hat Folgen für Nagelsmann

SID 06.05.2026 • 09:42 Uhr Kai Havertz und der FC Arsenal ziehen ins Finale der Champions League ein. Das hat auch für Julian Nagelsmann Folgen.

Der Einzug des FC Arsenal ins Finale der Champions League hat auch Folgen für Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer muss im Kurz-Trainingslager in Herzogenaurach und beim vorletzten WM-Test in Mainz gegen Finnland auf Kai Havertz verzichten.

Der Offensivspieler bestreitet mit Arsenal nach dem Halbfinalsieg gegen Atlético Madrid (1:0, 1:1) am 30. Mai das Endspiel der Königsklasse in Budapest gegen Bayern München oder Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Nagelsmann versammelt am 27. Mai seinen WM-Kader bei Partner adidas, der letzte Test auf deutschem Boden erfolgt am 31. Mai.

DFB-Team: Havertz stößt erst in den USA dazu

Havertz dürfte erst beim Abflug in die USA am 2. Juni zur DFB-Auswahl stoßen. Vor der WM (11. Juni bis 19. Juli) steht am 6. Juni in Chicago noch die Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA auf dem Programm.

Noch größere Auswirkungen für Nagelsmann hätte ein Finaleinzug des FC Bayern. Dann stünden ihm auch die für die WM fest eingeplanten Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leon Goretzka, Jonathan Tah und Aleksandar Pavlovic in der Vorbereitung zunächst nicht zur Verfügung.