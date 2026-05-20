Max Kruse redet sich wegen Julian Nagelsmann in Rage

Jakob Lüers 20.05.2026 • 15:25 Uhr Manuel Neuer fliegt als deutsche Nummer eins zur Weltmeisterschaft. Das sorgt bei Ex-Nationalstürmer Max Kruse für reichlich Unverständnis. Für die Gründe äußert er hierbei einen besonderen Verdacht.

Ex-Nationalspieler Max Kruse hat die bevorstehende Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Tor scharf kritisiert und sich solidarisch mit Oliver Baumann gezeigt. „Für mich ein absolutes No-Go, dieses Fass am letzten Spieltag wieder aufzumachen“, schimpfte Kruse in seinem Livestream auf Twitch.

Die Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann, Neuer nach monatelangem Hin-und Her für die Weltmeisterschaft doch noch einmal aus der DFB-Rente zurückzuholen, bezeichnete Kruse als „Nackenschlag“ für Baumann.

Neuer-Comeback? Kruse mit speziellem Verdacht

Über ein bevorstehendes Neuer-Comeback redete sich Kruse regelrecht in Rage und äußerte eine Vermutung, weshalb der Bundestrainer auf den Bayern-Keeper setzen könnte: „Was ich persönlich glaube, ist, dass Julian Nagelsmann einfach gewartet hat, ob Marc-André ter Stegen noch fit wird. Das ist eben nicht der Fall. Und deswegen hat er sich entschieden, Manuel Neuer mitzunehmen“, meinte der Ex-Profi.

Ter Stegen war im vergangenen Jahr beim FC Barcelona nach langer Verletzung aufs Abstellgleis geraten und verletzte sich anschließend auch bei seiner Leihe nach Girona. Seit Neuers Rücktritt aus der Nationalmannschaft 2024 verpasste ter Stegen 87 Partien verletzungsbedingt – dass es nicht für die WM reichen würde, war seit mehreren Monaten abzusehen.

DFB: Torhüter-Quartett um Neuer wohl fix

Am Mittwochvormittag war durchgesickert, dass Nagelsmann wohl vier Torhüter mit zur WM nehmen möchte: Neuer als Stammkeeper, dahinter Baumann. Alexander Nübel soll als Nummer drei, Jonas Urbig als Trainingstorwart mitfliegen.

Eigentlich galt Baumann als designierte Nummer eins für das Turnier im Sommer, er war sowohl in der Nations League als auch in der WM-Qualifikation gesetzt. Dass sich der Hoffenheimer wohl nun doch hinter Neuer einsortieren muss, kann Kruse nicht nachvollziehen: „Ich glaube, Oli Baumann hat es sich verdient.“