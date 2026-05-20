Deutsche WM-Torhüter: Jetzt sind wohl alle Namen durchgesickert

Johannes Vehren 20.05.2026 • 11:05 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann nimmt offenbar vier Torhüter mit zur WM. Nach Manuel Neuer und Oliver Baumann sollen nun auch die zwei Keeper hinter dem Duo feststehen.

Die nächsten Entscheidungen für den WM-Kader der deutschen Mannschaft sollen gefallen sein! Wie die Bild berichtet, fliegen Alexander Nübel als Nummer drei und Jonas Urbig als vierter Keeper mit zum Turnier nach Nordamerika.

Dem Bericht zufolge wurde Nübel am Mittwochvormittag in einem Telefonat von Bundestrainer Julian Nagelsmann über seine Rolle informiert. Urbig soll in den USA, Kanada und Mexiko als Trainingstorhüter fungieren.

Nagelsmann nominiert Urbig zum zweiten Mal

Für Nübel ist es eine Belohnung für eine starke Saison und ebenfalls eine Anerkennung, nachdem er kurz vor der Heim-EM 2024 noch aus dem Kader gestrichen worden war. Urbig wurde im März erstmals von Nagelsmann für das DFB-Team nominiert. Zu einem Einsatz kam er aber noch nicht.