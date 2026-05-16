Bericht: Neuer kehrt in die Nationalmannschaft zurück

Manuel Neuer kehrt für die Fußball-Weltmeisterschaft angeblich ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurück. Nach Sky-Informationen wird der 40-Jährige von Bundestrainer Julian Nagelsmann am kommenden Donnerstag nominiert. Darauf hätten sich Neuer, Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler verständigt. Der DFB äußerte sich auf SID-Anfrage am Samstagabend nicht. Nagelsmann ist aber später noch im ZDF-Sportstudio zu Gast.
Bericht: Neuer zurück im DFB-Team
Neuer äußerte sich nach dem 5:1 gegen den 1. FC Köln am Samstag nicht eindeutig. „Für mich ist das heute kein Thema. Heute feiern wir die Meisterschaft, nächste Woche haben wir noch eine ganz wichtige Aufgabe im Pokal“, sagte Neuer, der mit leichten Wadenproblemen in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden musste. Mit Nagelsmann habe er immer wieder mal „das gesamte Jahr über“ Kontakt.
Baumann im WM-Tor? „Ich habe meine Infos“
In den vergangenen Wochen habe es laut Sky zwischen Neuer und den DFB-Verantwortlichen mehrere Treffen gegeben. Neuer hatte seinen Vertrag in München am Freitag um ein Jahr bis 2027 verlängert, aus der Nationalmannschaft war er nach der Heim-EM 2024 und der Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale (1:2 n.V.) zurückgetreten. Darauf hatten Neuer und Nagelsmann auch immer wieder hingewiesen.
Der Bundestrainer hatte zuletzt immer wieder betont, dass Oliver Baumann nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen seine Nummer eins sei. „Ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann in die WM. Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt“, sagte der Keeper der TSG Hoffenheim nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach bei Sky: „Ich habe meine Infos – von meinem Gespräch mit Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.). Es war ein Vier-Augen-Gespräch.“