Lehmann kritisiert Debatte um Neuer: "Vertrauensbruch!”

SID 18.05.2026 • 20:12 Uhr Jens Lehmann hätte kein Verständnis, sollte Manuel Neuer für die WM ins deutsche Tor zurückkehren.

Kehrt Manuel Neuer als Nummer eins für die WM ins Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück?

Sollte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann dafür entscheiden, wäre das aus Sicht des ehemaligen Nationalkeepers Jens Lehmann ein „Vertrauensbruch. Auch andere Spieler würden sich Gedanken machen: Kann ich den Aussagen des Bundestrainers glauben?“, sagte Lehmann der Bild.

Nagelsmann schweigt zur Torwartfrage

Seit vergangener Woche kursieren Gerüchte, wonach bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) nicht der eigentliche Stammkeeper Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim, sondern der nach der EM 2024 zurückgetretene Manuel Neuer im deutsche Tor spielen könnte.

In der Vergangenheit hatte Nagelsmann immer wieder betont, dass Baumann die Nummer eins sei. Am Samstag allerdings hielt sich der Bundestrainer im ZDF-Sportstudio bei der Torhüterfrage bedeckt.

Nagelsmann wird am kommenden Donnerstag seinen Kader für die WM bekannt geben. Laut Lehmann müsse ein Torhüter keine besondere Sicherheit spüren, um Topleistungen zu bringen.