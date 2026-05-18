Unverständnis wegen WM-Nominierung

SID 18.05.2026 • 08:31 Uhr Die früheren Weltmeister-Kapitäne Lothar Matthäus und Philipp Lahm üben deutliche Kritik am Nomierungstermin für den WM-Kader des DFB-Teams. Bersonders das Pokalfinale rückt in den Vordergrund.

Die früheren Weltmeister-Kapitäne Lothar Matthäus und Philipp Lahm haben Kritik am Termin für die Nominierung des WM-Kaders der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geübt.

„Wir haben zwei Tage später ein Pokalendspiel, da spielt Stuttgart gegen Bayern. Wie kann ich diese Kadernominierung zwei Tage davor machen, wo ich ganz sicher zwei, drei Spielern wehtun muss, die sich Hoffnungen auf diese Weltmeisterschaft machen?“, sagte Matthäus der Sport Bild.

Lahm ergänzte im selben Interview: „Ich sehe das genauso.“ Zwar sei es durchaus möglich, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann allen Kandidaten der beiden Finalisten Bayern München und VfB Stuttgart ein WM-Ticket gebe. Es sei aber genau so gut denkbar, „dass da Enttäuschte sind, und die sollen dann ein paar Tage später Pokalfinale spielen. Jetzt kann man sagen, wir sind Profis. Aber es macht ja trotzdem was mit den Spielern.“

Bayern und Stuttgart stellen zahlreiche WM-Kandidaten

Nagelsmann wird seinen 26er-Kader für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) am Donnerstag (13.00 Uhr) auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main bekannt geben. Am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) steigt im Berliner Olympiastadion das Pokalfinale.

Von den Münchner Profis haben DFB-Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka und Jamal Musiala ihr WM-Ticket sicher. Auch Jungstar Lennart Karl dürfte dabei sein. Diskutiert wird aktuell über eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer. Auch dessen Vertreter Jonas Urbig darf hoffen, Tom Bischof hat Außenseiterchancen. Serge Gnabry verpasst die WM verletzt.

Beim VfB dagegen gibt es einige Wackel-Kandidaten. Von Torwart Alexander Nübel über Maximilian Mittelstädt, Josha Vagnoman, Angelo Stiller und Chris Führich bis hin zu Jamie Leweling kann sich keiner sicher sein. Einzig Stürmer Deniz Undav kann mit dem Turnier planen.

Stuttgart schon in der Europa League durch Kaderbenennung benachteiligt?

„Stuttgart hat schon in der Vergangenheit in der Europa League Probleme gehabt, weil immer donnerstagmorgens oder mittags der Kader benannt worden ist“, sagte Matthäus: „Und abends musste Stuttgart dann gegen Porto spielen oder musste sich qualifizieren in irgendeiner Runde. Ich finde das psychologisch auf jeden Fall nicht unbedingt gut terminiert.“