Die Geburtsstunde einer goldenen Generation Deutschlands

Johannes Vehren 29.06.2026 • 11:15 Uhr Heute vor 17 Jahren wurde Deutschland zum ersten Mal U21-Europameister. Sechs der damaligen Helden waren später auch beim letzten großen Erfolg der deutschen Nationalmannschaft dabei.

Als Schiedsrichter Björn Kuipers am 29. Juni 2009, also vor 17 Jahren, um kurz nach 22:30 Uhr abpfiff, gab es bei der deutschen U21-Nationalmannschaft kein Halten mehr.

Auf dem Platz lagen sich die Spieler und Verantwortlichen in den Armen. Die Freude war grenzenlos. Als Kapitän Sami Khedira anschließend die Trophäe in den Nachthimmel von Malmö streckte, war allen Akteuren bewusst: Sie sind als erste deutsche Auswahl U21-Europameister.

Im Finale schlug das Team von Trainer Horst Hrubesch England souverän und deutlich mit 4:0. Nach den Treffern von Gonzalo Castro (23.) und Mesut Özil (48.) schnürte Stürmer Sandro Wagner binnen fünf Minuten einen Doppelpack (79., 84.). Dank seiner Tore in der Schlussphase war der U21 der Titel nicht mehr zu nehmen.

EM-Titel nach dem Motto: „Wir sind Helden“

Nach dem Abpfiff und der Pokalübergabe kam der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger in die Kabine und gratulierte dem Team. Er bedankte sich mit heiserer Stimme bei den Spielern und sagte: „Wir alle sind sehr stolz auf euch.“

Auf den Sieger-T-Shirts der Mannschaft stand „Euro Helden 2009“. Dies hat zweierlei Bedeutung. Zum einen schrieb das Hrubesch-Team Geschichte, denn zuvor gelang es keiner anderen deutschen U21 den EM-Titel ins eigene Land zu holen.

Zum anderen war der Leitspruch der Truppe über das Turnier hinweg „Wir sind Helden“. Aufhänger war das Lied „Helden gesucht“ des Sängers Thomas Godoj, welches die Mannschaft häufig in der Kabine hörte. So auch nach dem Titelgewinn, als sich die Spieler Arm in Arm lagen und den Song lauthals mitsangen.

Übersicht des Titelkaders von 2009

Torwart: Manuel Neuer, Florian Fromlowitz, Tobias Sippel

Manuel Neuer, Florian Fromlowitz, Tobias Sippel Abwehr: Dennis Aogo, Andreas Beck, Jérôme Boateng, Sebastian Boenisch, Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Marcel Schmelzer, Daniel Schwaab

Dennis Aogo, Andreas Beck, Jérôme Boateng, Sebastian Boenisch, Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Marcel Schmelzer, Daniel Schwaab Mittelfeld: Daniel Adlung, Änis Ben-Hatira, Gonzalo Castro, Patrick Ebert, Dennis Grote, Fabian Johnson, Sami Khedira, Marko Marin, Mesut Özil

Daniel Adlung, Änis Ben-Hatira, Gonzalo Castro, Patrick Ebert, Dennis Grote, Fabian Johnson, Sami Khedira, Marko Marin, Mesut Özil Angriff: Ashkan Dejagah, Chinedu Ede, Sandro Wagner

Nach der Feierei im Stadion veranstaltete der Verband ein Bankett, auf dem Zwanziger besonders nochmal den Coach hervorhob. Hrubesch gewann als Cheftrainer innerhalb von einem Jahr den EM-Titel mit der U19 (2008) und U21 (2009). „Was er in den beiden Turnieren geleistet hat, ist großartig“, ehrte Zwanziger den Übungsleiter.

Auch Joachim Löw, der damalige Trainer der A-Nationalmannschaft, war zu Gast auf dem Bankett und lobte: „Der Titel bedeutet sehr viel, es ist ein klasse Erfolg. Die Mannschaft ist wahnsinnig homogen geworden und sie hat tolle Einzelspieler.“

U21-Helden krönen sich 2014 mit WM-Titel

Der Bundestrainer durfte sich in doppelter Hinsicht freuen, denn mit Neuer, Hummels, Khedira, Özil, Höwedes sowie Boateng wurden anschließend sechs Spieler Fixpunkte der A-Nationalmannschaft.

Im WM-Finale 2014 gegen Argentinien in Brasilien standen eigentlich alles sechs Akteure in der Startelf, doch Khedira verletzte sich beim Aufwärmen und musste passen.

Nachdem Mario Götze in der Verlängerung das entscheidende Tor erzielt hatte, durften die sechs U21-Europameister von 2009 erneut eine Trophäe in die Höhe strecken. Rückblickend waren sie eine goldene Generation, die mit sowie für Deutschland Geschichte geschrieben hat.

Im Anschluss an den Erfolg gewann eine deutsche U21-Auswahl noch zweimal den Titel. Einmal 2017 und dann 2021.