Expertin kritisch: "Julian Nagelsmann musste sehr viel moderieren"

Johannes Vehren 09.07.2026 • 22:23 Uhr Jürgen Klopp wird aller Voraussicht nach der neue Bundestrainer. Expertin Julia Simic skizziert bei SPORT1, was Klopp seinem Vorgänger schon jetzt voraushat.

In den vergangenen Wochen und Monaten sah sich Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann großer Kritik ausgesetzt. Vor allem seine Kommunikation wurde kritisch beäugt.

Expertin Julia Simic hat in WM Aktuell auf SPORT1 skizziert, in welchen Punkten Jürgen Klopp schon jetzt Nagelsmann etwas voraushat. Der 59-Jährige wird aller Voraussicht nach der neue Nationaltrainer werden.

„Die Nationalmannschaft gehört uns allen“

„Julian Nagelsmann musste sehr viel moderieren. Zu Bayern-Zeiten auch schon und dort hat man damals gesagt, dass er sich auf das Spielfeld konzentrieren soll“, erklärte Simic und führte weiter aus: „Jetzt gab es viele Nebengeräusche und Baustellen, die teilweise selbstverschuldet waren, aber als Nationaltrainer bist du nicht nur Trainer, denn du bist im Prinzip ein riesengroßer Repräsentant einer ganzen Nation.“

An der öffentlichen Kritik sei erkennbar, wie das DFB-Team jeden Einzelnen betreffe: „Die Nationalmannschaft gehört uns allen und deswegen hast du eine riesengroße Verantwortung“, betonte die 37-Jährige.

Mit Blick auf Klopp ist sich die Expertin sicher, dass er das könne, weil „er breite Schultern hat, ein Lächeln, das jeden mitnimmt und begeistert, und auch eine ganz klare Art. Wenn Jürgen Klopp etwas sagt, dann ist es gesetzt.“

„Was man Nagelsmann vorgeworfen hat“

Ihrer Meinung nach würde der Coach aber etwas Zeit brauchen. Dennoch stellte sie klar, dass es ein guter Zeitpunkt sei, das Amt zu übernehmen: „Er hat ein bisschen Zeit bis zum nächsten großen Turnier. Er kann jetzt die Weichen stellen, viel in die Stadien gehen und sich viele Spieler angucken – was man Julian Nagelsmann vorgeworfen hat.“

An dem Punkt, an dem der deutsche Fußball aktuell stehe, gebe es niemand Besseres als Klopp: „Er kann im Moment nur gewinnen.“