Baumann packt über Nagelsmann-Gespräch aus

Johannes Vehren 03.08.2026 • 19:17 Uhr Oliver Baumann wurde vor der WM zur Nummer zwei im deutschen Kader degradiert. Der Keeper enthüllt nun, was er mit Julian Nagelsmann besprochen hat.

Oliver Baumann hat im Trainingslager mit der TSG Hoffenheim verraten, dass nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ein klärendes Gespräch zwischen ihm und Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann stattgefunden hat.

„Wir haben eine knappe Stunde telefoniert, und das, was mir wichtig war, habe ich ihm gesagt. Das war alles gar nicht emotional, auch nicht von oben herab oder besserwisserisch, sondern wir haben einfach ganz sauber über verschiedene Sachen gesprochen“, erklärte der 36-Jährige in einer Medienrunde.

Eigentlich hatte Nagelsmann Baumann über viele Monate als Nummer eins bei der WM vorgesehen, doch kurz vor der endgültigen Kadernominierung holte der Ex-Bundestrainer den 2024 zurückgetretenen Manuel Neuer ins DFB-Team zurück – dieser übernahm dann Baumanns Rolle.

Baumann: Nagelsmann tat der Ablauf leid

„Es tat ihm (Nagelsmann; Anm. d. Red.) schon leid, wie am Ende alles gelaufen ist“, verriet Baumann nun.

Der 36-Jährige berichtete, dass er zeitnah nach dem deutschen WM-Debakel mit Nagelsmann SMS-Kontakt hatte, woraufhin sie festhielten, noch einmal miteinander zu telefonieren.

„Ich habe das viel mit mir selbst ausgemacht und natürlich zu Hause mit meiner Frau. Dazu kommen natürlich immer wieder Freunde und Bekannte, die Bescheid wissen wollten und das Thema so immer wieder hervorgerufen haben. Aber das war nicht schlimm“, sagte Baumann.

Baumann freut sich auf Klopp

Gleichzeitig betonte der Hoffenheim-Torwart: „Es ist verarbeitet und auch verdaut. Das haben mir die Jungs hier und alle anderen auch einfach gemacht, aber es war phasenweise nicht einfach und hat Energie gekostet. Ich habe es aber sehr gut geschafft – auch weil ich es wollte –, der Mannschaft und den Jungs viel Energie zu geben. Ich finde schon, dass ich von meiner Seite aus den Grundstein so gelegt habe, dass dem Erfolg eigentlich nichts im Wege stand.“

Nagelsmann war nach dem Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay als Bundestrainer zurückgetreten. Jürgen Klopp ist sein Nachfolger.