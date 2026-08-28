Gerücht um Nicolò Tresoldi: Das ist dran

Julius Schamburg , Manfred Sedlbauer 28.08.2026 • 19:11 Uhr Nicolò Tresoldi steht vor einer wegweisenden Entscheidung. Gleich drei Nationen stehen dem Stürmer für seine Nationalmannschaftskarriere zur Auswahl. Das ist der Stand.

Das Tauziehen um Ausnahmestürmer Nicolò Tresoldi ist entgegen einem italienischen Medienbericht noch nicht beendet. Nach SPORT1-Informationen hat sich der 22-Jährige nicht final entschieden, für welche Nationalmannschaft er künftig auflaufen möchte.

Sowohl der italienische Verband (Tresoldi wurde in Cagliari geboren und hat einen italienischen Vater) als auch der deutsche Verband (Tresoldi lebte und spielte seit seiner Jugend in Deutschland und besitzt damit auch die sportrechtlichen Voraussetzungen für den DFB) bemühen sich um die Dienste des Stürmers.

Tresoldi: Entscheidung bis zur Länderspielpause

Bis zur Länderspielpause Ende September will sich Tresoldi allerdings entschieden haben. Sowohl bei Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini als auch bei Bundestrainer Jürgen Klopp dürfte der Ex-Hannoveraner reelle Chancen auf eine Nominierung haben.

Die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtete zuvor, dass Tresoldi den Italienern zugesagt und das Verfahren zum Wechsel der Nationalmannschaft bereits begonnen habe. Nach SPORT1-Informationen ist das aber nicht der Fall-

In der deutschen U21-Nationalmannschaft entwickelte sich der Angreifer vom belgischen Erstligisten Club Brügge zu einer festen Größe. Bei der Europameisterschaft 2025 schaffte er es mit dem deutschen Nachwuchs sogar bis ins Finale, musste sich dort allerdings England geschlagen geben.

Tresoldi von Nagelsmann nicht berücksichtigt

Für die Weltmeisterschaft 2026 wurde Tresoldi von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht berücksichtigt. In der vergangenen Saison sammelte Tresoldi auf Vereinsebene in 58 Pflichtspielen ganze 32 Scorerpunkte.