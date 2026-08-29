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Jürgen Klopp verrät Spannendes: "Das hat mir Vincent Kompany bestätigt"

Klopp sendet Botschaft an Musiala

Jürgen Klopp verrät, wie er mit Jamal Musiala aktuell umgeht. Er gibt dabei auch ein interessantes Detail zum Leistungsniveau des Bayern-Stars preis.
Berichte legen nahe, dass Jürgen Klopp sich in den Transferpoker um Said El Mala eingemischt und zu einem BVB-Wechsel geraten haben soll. Der Bundestrainer dementiert das.
Philipp Heinemann
Jürgen Klopp verrät, wie er mit Jamal Musiala aktuell umgeht. Er gibt dabei auch ein interessantes Detail zum Leistungsniveau des Bayern-Stars preis.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat dem deutschen Nationalspieler Jamal Musiala seine volle Unterstützung zugesagt – und Details von der ersten Kontaktaufnahme mit dem Star des FC Bayern verraten.

Klopp erzählte vor dem Bundesligastart des FCB gegen den VfB Stuttgart (5:1) am Sky-Mikrofon, dass er dem 23-Jährigen eine Sprachnachricht geschickt habe: „Denn er kennt mich ja noch gar nicht, er kennt also auch meine Nummer nicht. Wenn ich ihn angerufen hätte, hätte ich ihn drei Tage lang anrufen können – ich glaube nicht, dass er drangegangen wäre.“

Auf die Sprachnachricht wiederum habe Musiala dann sofort reagiert. Der Offensivspieler des FC Bayern verpasste die ersten Pflichtspiele der Saison, nachdem er aufgrund einer neurologischen Dysfunktion während zweier Testspiele kollabiert war.

Klopp verrät Leistungsstand von Musiala

Klopp habe einem  „jungen Kerl wie Jamal“ Mut zusprechen wollen, erklärte der neue DFB-Coach. „Es wird am Ende alles gut, da sind sich eigentlich alle einig – nur für den Moment halt nicht. Und da wollte ich ihm auf jeden Fall diese eine Sorge, ob das irgendwelche Auswirkungen hat – was es natürlich nicht hat -, nehmen. Viel mehr kann ich ihm nicht nehmen.“

Interessant: Klopp berichtete auch von einem Gespräch mit Bayerns Trainer Vincent Kompany. „Er ist wieder in Topform, das hat mir Vincent Kompany bestätigt. Er ist in einer unglaublichen Verfassung“, berichtete der 59-Jährige.

Nun müsse man schlicht Geduld aufbringen, glaubt Klopp: „Denn junge Spieler haben eigentlich gar keine Probleme – außer dass sie ungeduldig werden. Und in so einer Phase darfst du ganz bestimmt nicht ungeduldig werden.“

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Musiala befinde sich im perfekten Verein, im perfekten Umfeld: „Wir wollen zu diesem perfekten Umfeld beitragen und einfach sagen: ‚Junge, werd‘ gesund!‘ Dann ist die Tür offen.“

Klopp wird seinen ersten Kader am 17. September benennen, in der Folge stehen vier Spiele in der Nations League gegen die Niederlande, Griechenland, Serbien und erneut Griechenland an.

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