Klopp über Gerücht um El Mala: "Es hat mich ein bisschen beleidigt"

Moritz Thienen 15.08.2026 • 18:35 Uhr Jürgen Klopp gibt nach seinem Amtsantritt als Nationaltrainer ein erstes ausführliches Interview. Dort äußert er sich deutlich zu den Gerüchten um Said El Mala.

Die Amtszeit von Jürgen Klopp bei der deutschen Nationalmannschaft hat begonnen. Der neue Bundestrainer hat seinen Dienst gemäß Vertragsstart beim DFB begonnen und in seinem Antrittsinterview umgehend klare Kante gezeigt.

Ein Thema war dem 59-Jährigen dabei ein besonderer Dorn im Auge: Said El Mala und Klopps vermeintlicher Ratschlag an den jungen Spieler, zu Borussia Dortmund zu wechseln. Daran sei – wie auch schon SPORT1 berichtete – nichts dran.

„Es hat mich ein bisschen auch beleidigt, dass die Leute denken, ich wäre so dämlich, dass es meine erste Amtshandlung als Bundestrainer ist, einen Spieler anzurufen und zu sagen: ‚Mensch, der BVB würde gut zu dir passen‘. Das habe ich natürlich nicht gemacht, es ist nicht meine Aufgabe“, sagte Klopp im Gespräch mit DFB-TV.

Er habe nicht einmal angefangen, mit möglichen Spielern für seinen Kader zu arbeiten, in Zukunft sei er dann aber selbstredend bereit, einem Spieler einen Rat zu geben. Aber: Dieser sei „nicht davon gefärbt, ob ich jemals bei dem Verein gearbeitet habe oder nicht, sondern da geht es nur um den Spieler“.

Klopp äußert Sorgen bezüglich KI: „Macht die Sache verrückt“

Mit El Mala habe er bisher noch nicht einmal in Kontakt gestanden: „Ein netter Kerl bestimmt, aber wir haben natürlich nicht darüber gesprochen.“

„Und das Unangenehme ist: Es gab Quellen oder sowas Ähnliches. Das macht die Sache echt ein bisschen verrückt. Mittlerweile ist die KI (Künstliche Intelligenz; Anm. d. Red.) so gut, dass ich manchmal denke: ‚War ich da wirklich?'“, zeigte sich Klopp beunruhigt.

Ein Gespräch mit El Mala wird Klopp in Zukunft bestimmt suchen. „Am Ende würde ich gerne ein gutes Verhältnis zwischen Nationalmannschaft und den Bundesliga-Mannschaften, Trainern und Spielern hinzukriegen“, führte der Neu-Bundestrainer aus.