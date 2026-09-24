Nachdem schon vor dem Spiel gegen die Niederlande Jamal Musiala kurzfristig ausgefallen war, ist die Partie für Kai Havertz früh beendet. Dies sorgt dafür, dass ein deutscher Stürmer sein DFB-Debüt gibt.

Bitterer Abend für Kai Havertz! Der deutsche Stürmer musste beim Nations-League-Auftakt gegen die Niederlande in Amsterdam bereits in der 30. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Wenige Minuten zuvor war Havertz von Jurrien Timber schmerzhaft mit einem Tritt über dem rechten Knie getroffen worden. Sein rechter Oberschenkel und das Knie zeigten deutliche Schrammen.

Für Kai Havertz war das Duell Deutschland – Niederlande durch eine Verletzung früh beendet Für Kai Havertz war das Duell Deutschland – Niederlande durch eine Verletzung früh beendet © IMAGO/Sportimage

Havertz hielt sich kurze Zeit später den hinteren linken Oberschenkel. Daraufhin setzte er sich auf den Boden, weshalb Schiedsrichter Alejandro José Hernandez Hernandez die Partie unterbrach.

Ebnoutalib feiert DFB-Debüt

Der deutsche Stürmer wurde behandelt, ehe die Ärzte Bundestrainer Jürgen Klopp schnell signalisierten, dass es für Havertz nicht weitergehen kann.

Seine Auswechslung ebnete den Weg für ein Debüt: Younes Ebnoutalib kam in die Partie und absolvierte seine ersten Minuten im DFB-Trikot. Der Angreifer von Eintracht Frankfurt brachte direkt Schwung in das Spiel und die deutsche Mannschaft erzielte in der 32. Minute ihren ersten Treffer in der Klopp-Ära. Felix Nmecha schoss das 1:0.

Schon vor dem Duell musste der neue Bundestrainer kurzfristig umplanen, denn Jamal Musiala fiel aufgrund von Oberschenkelproblemen aus – eigentlich sollte er in der Startelf stehen. Der Bayern-Star wurde durch Nadiem Amiri ersetzt.

Letztlich trennten sich die Niederlande und Deutschland mit 1:1: Felix Nmecha (32.) erzielte das erste DFB-Tor der Ära Klopp, dessen Liverpooler Ex-Schüler Cody Gakpo (90.+2) markierte aber noch den verdienten Ausgleich für Oranje.

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