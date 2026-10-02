Florian Wirtz feiert Befreiungsschlag beim DFB-Team

Florian Wirtz avanciert beim Sieg gegen Serbien zum Matchwinner. Der DFB-Star wirkt dabei wie entfesselt und sieht sich auf dem Weg zu alter Stärke.

Kein Wunder, dass ihn Jürgen Klopp nach Abpfiff kaum mehr aus seinen Armen entkommen ließ. Das war doch wieder ganz der Alte: Sahnepässe, Dribblings zum Zungeschnalzen, garniert mit Weltklasse-Abschlüssen. Florian Wirtz spielte beim 2:0-Erfolg gegen Serbien völlig entfesselt auf. Die Enttäuschungen und negativen Stimmen der Vergangenheit – wie weggewischt.

Beim 23-Jährigen (SPORT1-Note 1,5) lief nahezu alles zusammen: ein Tor, eine Vorlage. Ob er nun wieder ganz der Alte sei? Wirtz gab sich auf SPORT1-Nachfrage bescheiden: „Geht auf jeden Fall in die Richtung“, so Wirtz, der nach der Partie über beide Ohren strahlte.

Florian Wirtz wird nach Deutschlands Sieg gegen Serbien von Bundestrainer Jürgen Klopp umarmt Florian Wirtz wird nach Deutschlands Sieg gegen Serbien von Bundestrainer Jürgen Klopp umarmt © IMAGO/kolbert-press

Dass der Offensivspieler derart überzeugte, ist bemerkenswert. Hinter Wirtz liegt keine einfache Zeit.

Wirtz verpasst Kritikern einen Denkzettel

In England steht Wirtz seit seinem Wechsel nahezu pausenlos in den Schlagzeilen. Dabei überwiegt die Kritik deutlich gegenüber dem Lob. Auch beim DFB wirkte es zunächst so, als könne selbst die Nationalmannschaft keine willkommene Abwechslung bieten.

Gegen Griechenland hatte der gebürtige Kölner nach seiner Einwechslung große Schwierigkeiten: Ungewohnte Abspielfehler, versprungene Bälle, missglückte Abschlüsse. Auch deshalb lag vor dieser Partie ein besonderes Augenmerk auf dem Liverpool-Star. Doch er hielt dem Druck stand und lieferte ab! Die Nationalmannschaft und Jürgen Klopp wirken für Wirtz wie Medizin.

„Natürlich will er, dass ich wieder den Fußball spiele, den man von mir gewohnt ist. Wir hatten auf jeden Fall das ein oder andere Gespräch. Er hat mir ein paar Sachen mitgegeben, die ich mitnehme und versuche umzusetzen. Deswegen bin ich froh darüber, dass er mit mir spricht“, so Wirtz auf SPORT1-Nachfrage.

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Wirtz profitiert von Bischof

Wirtz’ Leistung und die symbolkräftige Umarmung von Jürgen Klopp nach dem Spiel wurde auch vom Liverpool Echo aufgegriffen. „Liverpool-Ikone Klopp umarmt Wirtz“, schrieb das Blatt und ordnete Wirtz’ Leistung als „dringend benötigten Schub nach seinen Schwierigkeiten in Anfield“ ein. Aus den Zeilen liest sich auch eine gewisse Erleichterung und ein Dank an Klopp. Denn von einem erstarkten Wirtz können auch die Reds profitieren.

Dass es für den 23-Jährigen so gut lief, lag dabei auch an einen bestimmten Mitspieler, der ihm den Rücken freihielt und ihn immer wieder in Szene setzte. Gerade das Zusammenspiel mit Tom Bischof funktionierte hervorragend. Es könnte der Beginn eines neuen Traumduos im DFB-Trikot sein.

„Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuspielen. Er bewegt sich sehr clever in den Räumen, ist sehr gut am Ball. Einfach gut.“, lobte er den 21-Jährigen.

Das Kompliment an Wirtz kam direkt zurück: „Er ist einfach ein brutaler Fußballer. […] Der versteht den Fußball einfach“, so Bischof.

Fußballdeutschland darf nach dieser Partie aufatmen. Denn der Zauberer ist zurück – und auf dem besten Weg, wieder ganz der Alte zu werden.

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