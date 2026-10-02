Hohe TV-Quote bei erstem Klopp-Sieg

Deshalb spielt Klopp noch den "gütigen Vater"

Auch im dritten Spiel unter dem neuen Bundestrainer knackt die DFB-Elf die Zehn-Millionen-Marke, kommt aber nicht an den Wert der Griechenland-Pleite heran.

Auch der erste Erfolg unter neuer Führung wird ein Quotenhit: Beim Premierensieg von Bundestrainer Jürgen Klopp hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft dem ZDF eine starke Einschaltquote beschert. Den 2:0-Sieg über Serbien verfolgten am Donnerstagabend im Schnitt 10,79 Millionen Menschen und damit nur etwas weniger als die Niederlage vier Tage zuvor gegen Griechenland (10,97 Millionen/ARD).

Der Marktanteil der Partie in München lag bei 47,3 Prozent und stieg somit im Vergleich zum vorherigen Spiel (45,6) sogar leicht an. Schon Klopps Debüt eine Woche zuvor in Amsterdam hatte wie bei Länderspielen üblich großes Interesse erregt.

Jürgen Klopp holte gegen Serbien seinen ersten Sieg als Bundestrainer Jürgen Klopp holte gegen Serbien seinen ersten Sieg als Bundestrainer © IMAGO/Sven Simon

Auch die ersten beiden Klopp-Länderspiele knacken Zehn-Millionen-Marke

Beim Duell mit den Niederlanden hatte der Privatsender RTL allerdings eine geringfügig niedrigere Quote als das ZDF verbucht (10,63 Millionen in der ersten Hälfte, 10,76 Millionen in der zweiten).

Zum Abschluss der Länderspielpause trifft Deutschland am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Thessaloniki erneut auf die Griechen.

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