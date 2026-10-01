Jürgen Klopp verzichtet im zweiten Länderspielblock auf Kapitän Joshua Kimmich. Der Bundestrainer erklärt seine Entscheidung.

Bundestrainer Jürgen Klopp verzichtet bei den anstehenden Länderspielen gegen Serbien und Griechenland (4. Oktober) bewusst auf Kapitän Joshua Kimmich – dabei wäre dieser gerne dabei gewesen, wie nun auch Klopp selbst bestätigte.

„Ja, er hat tatsächlich noch ein paar Mal nachgefragt“, gab Klopp im Interview mit BR24 preis. Doch wie viele andere Mitglieder des ersten Teils des DFB-Kaders hatte Klopp den 31-Jährigen nach Hause geschickt.

Jürgen Klopp verzichtet auf Joshua Kimmich Jürgen Klopp verzichtet auf Joshua Kimmich © IMAGO/Eibner

DFB-Team: Darum verzichtet Klopp auf Kimmich

„Er hat einen großartigen Eindruck gemacht. Toller Kapitän. Es war alles gut. Aber wir mussten jetzt, wir wollten einen Schnitt machen“, erklärte Klopp. Er wolle seine Spieler auch mal beäugen, „wenn die Platzhirsche nicht da sind“.

Klopp verwies dabei auch auf die Zukunft: „Es können Verletzungen kommen, es können sonstige Dinge passieren.“ Er müsse sehen, „wie so eine Gruppe neu zusammengemischt aussieht“.

Der ehemalige BVB-Trainer will auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. „Wir wollen allen die Plattform geben, die sie verdienen. Und deshalb hat Familie Kimmich jetzt Familienurlaub. Ich hoffe, er macht den auch“, schloss Klopp.

Der zweite DFB-Kader im Überblick

Tor: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (FC Augsburg), Jonas Urbig (Bayern München)

Abwehr: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund, verletzungsbedingt abgereist), Malick Thiaw (Newcastle United), Philipp Treu (SC Freiburg)

DEINE MEINUNG

Mittelfeld: Mika Baur (Celtic Glasgow), Tom Bischof (Bayern München), Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Said El Mala (1. FC Köln), Yannik Engelhardt (SC Freiburg), Serge Gnabry (Bayern München), Vitaly Janelt (FC Brentford), Lennart Karl (Bayern München), Felix Keidel (SV Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Derry Scherhant (SC Freiburg), Florian Wirtz (FC Liverpool)

Angriff: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus Turin)

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