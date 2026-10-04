Beim FC Liverpool hat Florian Wirtz keine leichte Zeit, beim DFB kann er sich freischwimmen. Oliver Kahn traut dem 23-Jährigen zu, an den Widerständen zu wachsen. Michael Ballack schlägt ähnliche Töne an, mahnt aber auch.

Oliver Kahn hat im Vorfeld der Nations-League-Partie der deutschen Nationalmannschaft (JETZT im LIVETICKER) eine Lanze für Florian Wirtz gebrochen. Nach seinem starken Auftritt gegen Serbien am vergangenen Donnerstag nimmt Wirtz am Sonntagabend gegen Griechenland sogar das Kapitänsamt ein. Diese Entscheidung – Jürgen Klopp entschied sich für den Spieler mit der größten Länderspielerfahrung – erachtete Kahn bei RTL als „genau richtig“.

„Wie viele Probleme hat Florian Wirtz in seiner bisherigen Karriere erlebt? Durch wie viele schwere Situationen musste so ein Junge durch?“, fragte Kahn rhetorisch. „Wir sprechen immer von Persönlichkeit. Wie entwickelst du Persönlichkeit? Persönlichkeit entwickle ich durch Widerstände.“

Oliver Kahn hat sich überzeugt von Florian Wirtz gezeigt Oliver Kahn hat sich überzeugt von Florian Wirtz gezeigt © IMAGO/Panama Pictures

Kahn findet positive Worte für Wirtz

Obwohl der 23-Jährige beim FC Liverpool auch in seiner zweiten Saison in England noch nicht so richtig in Tritt kommt und sich insbesondere auf der Insel Kritik ausgesetzt sieht, fand der ehemalige Nationaltorwart wohlwollende Worte: Wirtz hätte auch den Weg des geringsten Widerstands wählen können und sich schon wieder auf die Suche nach einem neuen Verein begeben können. „Nein, sich da jetzt durchzusetzen in diesem Umfeld: Das ist genau das, was uns dann irgendwann fehlt. Solche Typen, die sowas durchgestanden haben: Das sind Persönlichkeiten, die zur Nationalmannschaft kommen und das spüren dann die anderen“, lobte Kahn den Offensivspieler.

Kahns ehemaliger DFB-Kollege Michael Ballack schlug in Bezug auf Wirtz in eine ähnliche Kerbe: „Das gehört auch zu einem Topspieler dazu, Höhen und Tiefen zu haben und daraus gestärkt hervorzugehen.“ Schöner Fußball alleine genüge nicht, stellte Ballack klar: „Nur Mitspielen und ein bisschen Hacke-Spitze-Eins-Zwei-Drei wird nicht reichen.“ Wirtz verfüge jedoch über die nötige Härte, um die aktuelle Situation durchzustehen.

Kritik an DFB-Star? „Das musst du abkönnen“

Beim FC Liverpool kommt Wirtz in der bisherigen Saison auf nur eine Vorlage in sechs Partien, die englische Medienlandschaft zeigte sich zuletzt nicht gerade wohlwollend gegenüber dem Deutschen. „Die ist gnadenlos, schmerzfrei“, erklärte Ballack, der selbst etliche Jahre in England für den FC Chelsea gespielt hatte. „Es geht oft auch ein bisschen ins Süffisante, ins Ironische. Es ist ein bisschen lächelnd beleidigend. Man weiß, wenn man im Feuer ist, das geht auch mal übers Ziel hinaus. Das musst du auf diesem Level abkönnen.“

Beim 2:0-Sieg gegen Serbien hatte Wirtz einen starken Auftritt hingelegt und war an beiden Treffern direkt beteiligt. „Mit seinen Fähigkeiten müssen wir überlegen, wo er für uns am wertvollsten ist, das ist sicher in den Halbräumen“, erklärte Bundestrainer Klopp im Vorfeld des Auswärtsspiels in Thessaloniki. Der halblinke Raum im Mittelfeld sei für Wirtz die „perfekte Position.“ Gegen Griechenland steht Wirtz neben Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof erneut im Mittelfeld.

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