Die deutsche Nationalmannschaft steht im dritten Spiel unter Jürgen Klopp bereits unter Druck. Gegen Serbien soll der erste Sieg in der Nations League her. So verfolgen Sie das Spiel live im Free-TV, Stream und Ticker.

Für Bundestrainer Jürgen Klopp steht am Donnerstag um 20.45 Uhr in der Allianz Arena (LIVETICKER) bereits das dritte Länderspiel an. Nach zwei sieglosen Auftritten trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League auf Serbien – und Klopp bietet dabei bekanntlich einen nahezu komplett neuen Kader auf.

SPORT1 begleitet Klopps zweites Heimspiel im Ticker und liefert alle wichtigen Entwicklungen rund um das Spiel, die Aufstellungen, Stimmen sowie Eindrücke aus München. >>> Hier aktualisieren <<<

Jürgen Klopp bringt Derry Scherhant in München von Anfang an Jürgen Klopp bringt Derry Scherhant in München von Anfang an © IMAGO/Nico Herbertz

+++ Chancenwucher rächt sich fast +++

32. Minute: Vorne vergibt Gnabry die nächste gute Gelegenheit für Deutschland und bleibt aus fünf Metern am Knie des Keepers hängen. Auf der Gegenseite schlagen plötzlich fast die Serben zu: Kostic ist links frei durch und sieht den mitgelaufenen Nedeljkovic, der jedoch die Hereingabe des Ex-Frankfurters knapp verpasst.

+++ Klopp geht wegen Gnabry steil +++

29. Minute: Gnabry luchst Zivkovic an der Außenlinie geschickt den Ball ab, direkt vor der deutschen Bank und den Augen von Klopp. Der Bundestrainer feiert die Szene komplett ab, klatscht mehrfach in die Hände und ballt die Faust.

+++ Klopp-Elf lässt Chancen liegen +++

25. Minute: Deutschland bleibt am Drücker, das Klopp-Team hat bereits sieben Abschlüsse auf dem Konto. Bischof lässt die jüngste Chance liegen, sein Schuss aus der Distanz geht wenige Zentimeter am Tor vorbei.

+++ Schreckmoment um Anton +++

13. Minute: Jovic tritt Anton abseits des Balls in die Hacken. Der BVB-Verteidiger geht zu Boden und muss kurz behandelt werden, kann aber weiterspielen. Jovic kommt derweil ohne Karte davon.

+++ Deutschland bestimmt das Spiel +++

12. Minute: Guter Start der deutschen Mannschaft, die die Partie in den ersten Minuten klar dominiert und die Serben kaum aus der eigenen Hälfte lässt.

+++ Erster Abschluss der Partie +++

5. Minute: Debütant Scherhant tritt direkt in Erscheinung und bringt eine gefährliche Flanke von links, die aber direkt vor dem Tor abgewehrt wird. Mittelstädt kommt an den Abpraller und zum ersten Abschluss der Partie, verzieht aber nach links.

+++ Der Ball rollt +++

1. Minute: Los geht es in München – Schiedsrichter Espen Eskas aus Norwegen hat die Partie angepfiffen.

Nations League: So können Sie Deutschland – Serbien live verfolgen:

+++ Klopp begründet Scherhant-Aufstellung +++

Im ZDF erklärt Klopp seine Aufstellung und lobt Debütant Scherhant: „Er spielt eine tolle Saison bisher. Hat ein Riesentempo, gute Technik und ein Riesenherz. Er ist gegen den Ball stark und mit dem Ball hochspannend. In den engen Räumen, im Eins-gegen-Eins auch gut.“ Der Freiburger habe „einen Top-Eindruck gemacht“.

+++ Klopp überrascht mehrfach +++

Klopp überrascht mit seiner Aufstellung gleich mehrfach. Im Sturm darf Nick Woltemade ran, in der Offensive beginnt neben Serge Gnabry und Florian Wirtz auch der Freiburger Derry Scherhant – was so im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten war. Gnabry führt die Mannschaft als Kapitän aufs Feld.

Auf der Doppelsechs darf neben Aleksandar Pavlovic durchaus überraschend Tom Bischof vom FC Bayern ran. Auf der rechten Abwehrseite startet Philipp Treu. Auf der linken Außenbahn bekommt Maximilian Mittelstädt den Vorzug vor David Raum. Im Tor steht, wie bereits angekündigt, Jonas Urbig.

+++ Deutschland – Serbien: Die Aufstellungen +++

Deutschland: Urbig – Treu, Thiaw, Anton, Mittelstädt – Pavlovic, Bischof – Gnabry, Wirtz, Scherhant – Woltemade

Urbig – Treu, Thiaw, Anton, Mittelstädt – Pavlovic, Bischof – Gnabry, Wirtz, Scherhant – Woltemade Serbien: Petrovic – Nedeljkovic, Erakovic, Gudelj, Babic – Zivkovic, Maksimovic, Dzodic, Kostic – Tadic, Jovic

+++ Bilanz spricht für Deutschland +++

Der direkte Vergleich fällt bislang klar zugunsten der deutschen Mannschaft aus: In vier erfassten Begegnungen gewann Deutschland zweimal, Serbien einmal, einmal trennte man sich unentschieden – zuletzt bei einem Freundschaftsspiel im März 2019 (1:1). In München war das DFB-Team zuletzt im Juni 2025 beim Final Four der Nations League gegen Portugal im Einsatz, damals noch unter Julian Nagelsmann.

+++ Duell der Schlusslichter +++

Auch der Gegner reist nicht gerade in Bestform an: Serbien verlor unter Trainer Veljko Paunovic vier seiner letzten fünf Partien in allen Wettbewerben, zuletzt setzte es in der Nations League ein 1:2 gegen Griechenland, nachdem man zuvor bereits ebenso knapp gegen die Niederlande verloren hatte.

In der Tabelle der Gruppe A2 liegt Deutschland mit Rang drei knapp vor dem Tabellenletzten Serbien. Verletzungs- oder Sperrensorgen hat Trainer Paunovic vor der Reise nach München nicht vermelden müssen.

DEINE MEINUNG

+++ Holpriger Start für Klopp +++

Der Start in die Ära Klopp verlief bislang alles andere als nach Plan: Zum Debüt gab es in Amsterdam ein 1:1 gegen die Niederlande, ehe beim Heimspiel in Augsburg eine 0:1-Niederlage gegen Griechenland folgte. Nach der Enttäuschung gegen die Griechen steht der ehemalige Liverpool-Trainer bereits vor dem Duell mit Serbien unter Beobachtung. Da innerhalb von zehn Tagen gleich vier Partien anstehen, hatte Klopp bei seiner ersten Nominierung einen großen Kaderpool von 44 Spielern in zwei Gruppen aufgeteilt – für das Spiel gegen Serbien läuft nun eine komplett neue Mannschaft auf.

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