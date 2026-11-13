Presse reagiert auf DFB-Sieg

Die serbische Presse geht nach der Niederlage gegen Deutschland hart mit ihrer Mannschaft ins Gericht. In den Niederlanden blickt man nach einem Gala-Sieg vorfreudig nach Berlin.

Deutschlands souveräner Sieg in Belgrad (3:1) machte Eindruck in Serbien, es sei ein „Spaziergang“ für die Mannschaft von Jürgen Klopp gewesen, schreibt etwa die Zeitung SportKlub.

Die Niederlande, am Montag Deutschlands Gegner im „Gruppenfinale“ der Nations League, siegten parallel allerdings noch viel deutlicher, 7:0 hieß es gegen Griechenland. „Die Deutschen sollten sich besser wappnen“, schrieb AD.nl mit Blick auf das entscheidende Duell in Berlin. Die Pressestimmen aus Serbien und den Niederlanden:

Deutscher Jubel in Belgrad Deutscher Jubel in Belgrad © AFP/SID/Pedja Milosavljevic

SERBIEN

SportKlub: „Der Spaziergang der Deutschen: Serbiens Spiel ist traurig. Die totale Ohnmacht. Ein weiterer schlechter Auftritt von Serbien in der Nations League, die fünfte Niederlage in fünf Runden, und das einzig Gute ist, dass sie nicht deutlicher ausgefallen ist.“

Sportski zurnal: „Verzweifelte Adler. ‚Im Westen nichts Neues‘, sagt der bekannte Satz, man könnte dasselbe über die Nationalmannschaft sagen. Die siebte Niederlage in Folge, mit einem weiteren verzweifelten Spiel. Die Statistiken zeigen noch nicht mal, wie schlimm es tatsächlich war.“

Danas: „Deutschlands leichter Sieg in Serbien. Die Gäste zeigten ein viel besseres Spiel und feierten völlig verdient.“

Politika: „Eine blasse Version unserer Nationalmannschaft, im Regen und ohne Publikum“

Nova: „Machtloses Serbien“

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NIEDERLANDE:

AD.nl: „Deutschland hat keine weiteren Probleme und gewinnt 3:1 in Belgrad. Am Montag steht das Spiel gegen die Niederlande in Berlin an. Die Deutschen sollten sich besser wappnen: Oranje hat Griechenland heute Abend mit 7:0 geschlagen!“

NOS: „Deutschland stimmt sich mit einem leichten Sieg in Serbien auf die Niederlande ein.“

Telegraaf: „Deutschland hat keine Probleme mit den nur noch mit neun Mann spielenden Serben, die ihre schlechteste Seite zeigen.“

Voetbal International: „Jürgen Klopps Mannschaft hatte einen leichten Abend. Dennoch bleibt Deutschland Dritter in der Nations-League-Gruppe, was bedeutet, dass mit der Partie gegen die Niederlande am Montag noch eine schwere Aufgabe vor ihnen liegt.“

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