Der Abflug musste warten! Nach seiner langerwarteten DFB-Rückkehr im Nations-League-Spiel in Serbien wird der Werder-Stürmer von Kapitän Joshua Kimmich für eine besondere Leistung geehrt.

Nach dem Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Serbien gab es doppelten Grund zur Freude: Einerseits darf das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp durch den 3:1-Erfolg bei der serbischen Nationalmannschaft weiterhin auf ein Weiterkommen in der Nations-League hoffen. Andererseits hat Niclas Füllkrug eine für sich ganz besondere Marke geknackt.

Eine lange Zeit hatte sich Werder-Stürmer Füllkrug mit 24 Länderspielen zufrieden geben müssen. Nun, nach knapp eineinhalb Jahren, feierte der 33-Jährige gegen Serbien nicht nur sein DFB-Comeback, sondern kam nach seiner Einwechslung in der 73. Minute auch zu seinem 25. Länderspiel. Kurz vor Abflug überreichte DFB-Kapitän Joshua Kimmich ihm dafür eine Medaille.

Niclas Füllkrug wurde von Joshua Kimmich geehrt Niclas Füllkrug wurde von Joshua Kimmich geehrt © IMAGO/Kirchner-Media

Kimmich erinnert Klopps Worte

„Niclas Junge, du hast es ja gerade schon selbst gesagt: 25. Länderspiel. Du hast gerade auch gesagt, dass du dich sehr darüber freust, und das kannst du auch. Das ist etwas sehr Besonderes.“ Vor allem, wenn man Füllkrugs DFB-Laufbahn betrachte. „Sicherlich nicht der klassische Weg, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du hier bist“, setzte Kimmich seine Rede fort.

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„Der Trainer sagt es ja sehr oft, wenn man nicht das richtige Mindset mitbringt und großes Talent hat, dann ist es schwierig. Aber wenn man beides mitbringt, dann kann man es zu 25 Länderspielen bringen“. Er hoffe, dass noch ein paar dazukommen und, dass Füllkrug weiter „ein paar Kisten für uns schießt“.

Füllkrug: „Danke Männer“

Füllkrug, der sich in den vergangenen Partien für Deutschland stets in Torlaune präsentierte und wettbewerbsübergreifend 14 Treffer für die deutsche Nationalmannschaft erzielte, kam aus dem Grinsen nicht mehr heraus. Mit „Danke Männer, ist wirklich was Besonderes“ begann er, seinen Teamkollegen Dank auszusprechen.

Er sei „stolz drauf, diese Medaille zu haben“ und zeigte sich trotzdem bescheiden: „Ich freue mich extrem, dass wir heute erfolgreich sein konnten und hoffe, dass es so weitergeht“. Seine letzten Worte ans Team: „Gute Heimreise!“

DEINE MEINUNG

Gegen die Niederlande hat Klopps Team am Montag nun die Chance, das Weiterkommen in der Nations League dingfest zu machen (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER). Vielleicht erfüllt sich Kimmichs Wunsch und „Fülle“ erhöht in diesem wichtigen Spiel seine Torausbeute für den DFB.

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