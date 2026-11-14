Christoph Kramer schwärmt erneut von Jürgen Klopp. In einer Medienrunde erklärt er, was er an ihm schätzt - während die Nations League für den 2014er-Weltmeister eine eher untergeordnete Rolle spielt.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Christoph Kramer ist bekanntermaßen ein Fürsprecher von Jürgen Klopp. Im Rahmen des POWWOW Sports Festivals fand der langjährige Bundesliga-Profi nun anerkennende Worte für die Entwicklung der DFB-Elf unter dem neuen Bundestrainer.

In einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm, sagte der Weltmeister von 2014, er könne sich mit dem eingeschlagenen Weg identifizieren. Das sei seiner Meinung nach „in der aktuellen Phase das Wichtigste“.

Christoph Kramer schätzt Jürgen Klopps Umgang mit den Medien Christoph Kramer schätzt Jürgen Klopps Umgang mit den Medien © IMAGO/DeFodi Images

Kramer: „Jürgen Klopp gibt eine Million Interviews …“

Das Gefühl der Identifikation schafft Klopp unter anderem durch seine öffentliche Kommunikation. „Jürgen Klopp gibt eine Million Interviews und eine Million davon sind gut“, sagte Kramer.

Obwohl der ehemalige Liverpool-Trainer bisher noch nicht so viele gemeinsame Trainingseinheiten mit der Nationalmannschaft leiten konnte, ist die DFB-Elf laut Kramer „so weit, wie man auf dem Weg sein kann“. Außerdem sehe man, „dass etwas angestoßen wurde“.

Im Mittelpunkt der Arbeit von Klopp sieht Kramer nicht unbedingt nur die sportliche Leistung. Stattdessen gehe es zunächst darum, dass „man einen neuen Weg mit neuer Euphorie einschlägt. Das brauchte Fußball-Deutschland sehr dringend.“ Für Kramer ist das „viel mehr wert als ein knapper 2:1-Sieg“.

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Nations League: Deutschland gegen Oranje gefordert

Das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft findet am Montag statt. Im letzten Gruppenspiel der Nations League trifft Deutschland in Berlin auf die Niederlande. Mit einem Sieg wäre die DFB-Auswahl sicher für das Viertelfinale qualifiziert.

Kramer kann dem Wettbewerb nicht allzu viel abgewinnen: „Ich bin wahrscheinlich auch noch aus einer anderen Zeit. Ich weiß heute noch nicht, wie man da aufsteigt, absteigt oder wie man das Ding gewinnt. Es gibt dann irgendwann Halbfinale und Finale, das habe ich mitbekommen. Aber EM und WM sind doch wichtiger.“

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