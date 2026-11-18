Florian Wirtz begeistert im DFB-Trikot, doch Dietmar Hamann bleibt mit Blick auf den FC Liverpool skeptisch. Stefan Effenberg sieht dagegen einen entscheidenden Fortschritt.

Florian Wirtz hat mit seinen starken Auftritten für die deutsche Nationalmannschaft neue Hoffnungen geweckt. Doch Dietmar Hamann glaubt nicht, dass der Offensivstar seine Leistungen automatisch zum FC Liverpool mitnehmen wird. Der 53-Jährige sieht deutliche Unterschiede zwischen dem Fußball im DFB-Team und den Anforderungen der Premier League.

Beim 5:0 gegen die Niederlande glänzte Wirtz mit einem Doppelpack. Bereits beim 3:1-Erfolg gegen Serbien hatte der 23-Jährige getroffen. Unter Bundestrainer Jürgen Klopp läuft der Liverpool-Star im offensiven Zentrum auf und kann dort seine Stärken ausspielen. Hamann sieht allerdings keinen Grund, deshalb auf einen nachhaltigen Aufschwung an der Anfield Road zu setzen.

Dietmar Hamann bliebt bei Florian Wirtz skeptisch Dietmar Hamann bliebt bei Florian Wirtz skeptisch © IMAGO/Matthias Koch

Hamann bleibt bei seiner kritischen Einschätzung

„Die wenigen guten Spiele, die er bei Liverpool gemacht hat, waren in der Champions League, wo der Fußball nicht so physisch und nicht so schnell läuft und nicht so aggressiv ist, wie in der Premier League. Deswegen wäre ich da vorsichtig“, sagte Hamann bei RTL/Sky. Auch die Leistungen im Nationaltrikot seien seiner Ansicht nach nur bedingt auf den englischen Ligaalltag übertragbar. „Auch die Länderspiele werden in Anführungszeichen ein bisschen gemächlicher gespielt.“

Die Liverpool-Legende verwies zudem auf die bisherige Entwicklung des Deutschen bei den Reds. „Ob das jetzt was ändert, wenn er zurück nach Liverpool geht, weiß ich nicht, weil es jetzt 17 oder 18 Monate nicht besser geworden ist bei ihm. Ich weiß nicht, ob die DFB-Spiele so einen großen Einfluss auf seine Form in Liverpool haben“, erklärte Hamann.

Effenberg sieht den entscheidenden Klopp-Kniff

Eine andere Perspektive auf die Entwicklung des Offensivstars lieferte Stefan Effenberg. In seiner Kolumne bei t-online hob der Ex-Nationalspieler insbesondere die neue Rollenverteilung unter Klopp hervor. Neben der Unbekümmertheit der jungen Spieler Brajan Gruda, Derry Scherhant und Philipp Treu habe ihn vor allem Wirtz‘ Auftritt beeindruckt. Der 23-Jährige habe gegen die Niederlande wieder jene Spielfreude gezeigt, die seit seinem Abschied aus Leverkusen selten zu sehen gewesen sei.

„Warum? Weil Klopp ihn endlich mal wieder im Zentrum der Offensive spielen ließ, was ihm sichtlich guttat. Hätte er sein Traumtor per Distanzschuss auch gemacht, wenn er wie zuletzt auf dem Flügel eingesetzt worden wäre? Das wage ich zu bezweifeln“, meinte Effenberg.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.