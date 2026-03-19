Daniel Höhn 19.03.2026 • 21:34 Uhr Jamal Musiala plagt sich mit Sprunggelenksproblemen herum. TV-Experte Dietmar Hamann sieht eine WM-Teilnahme des Bayern-Stars gefährdet.

Dietmar Hamann hält eine WM-Teilnahme von Bayern-Star Jamal Musiala für gefährdet. „Ich glaube, das Letzte, an das er und die Bayern gerade denken, ist die Nationalmannschaft. In meinen Augen ist die WM im Moment für Musiala weit entfernt“, schrieb der frühere Profi der Münchner in seiner Sky-Kolumne.

Hamann führte aus: „Dass er nicht für die beiden Länderspiele Ende März nominiert wird, ergibt Sinn. Man würde ihm keinen Gefallen tun, wenn man ihn jetzt einladen würde. Ob es dann reichen wird, ihn zur WM mitzunehmen, muss man sehen. Stand heute glaube ich, dass es schwer wird.“

Musiala plagen derzeit Sprunggelenksprobleme an dem Bein, an dem er sich bei der Klub-WM im vergangenen Sommer einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hatte. Aus diesem Grund wurde der Bayern-Star nicht für die beiden anstehenden Länderspiele der DFB-Elf nominiert.

Musiala zur WM? „Dann kannst du überlegen, ob du ihn mitnimmst“

„Das Wichtigste ist momentan, dass er gesund wird und wieder das Vertrauen in seinen Fuß hat“, erklärte Hamann: „In den nächsten zwei Monaten muss viel passieren, es darf nichts mehr schiefgehen. Der Fuß muss okay sein und die Leistungen müssen stimmen. Dann kannst du überlegen, ob du ihn mitnimmst.“

Hamann äußerte sich auch zum Viertelfinal-Kracher in der Champions League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid.

Hamann: Bayern gegen Real „mit leichten Vorteilen“

Er „erwarte ein Duell auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für Bayern. Beide haben überragende Offensivabteilungen, da entscheidet die Tagesform.“

„Kane, Olise und Diaz haben genauso wie Vini Junior, Mbappé und Güler die Qualität, innerhalb von Sekunden ein Spiel zu drehen“, meinte Hamann. „Bayern hatte keine Schwächephase. Sie haben großes Selbstvertrauen, spielen eine herausragende Saison und sie haben das Rückspiel zu Hause. Deswegen sehe ich sie leicht im Vorteil.“