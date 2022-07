DFB-Frauen schalten in EM-Modus

Das Teamhotel ist erkundet, der Trainingsplatz getestet, nun rückt der EM-Auftakt in England für die deutschen Fußballerinnen immer mehr in den Fokus. "Es ist für uns wichtig, dass wir gut Turnier ins starten, die Art und Weise, aber vor allem die drei Punkte", sagte Vize-Kapitänin Svenja Huth am Montag auf der ersten Pressekonferenz nach der Ankunft in London-Brentford.