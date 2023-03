Brief an die UEFA: Grüne fordern EM-Ausschluss für Belarus

Kurz vor dem Start der Qualifikation für die Fußball-EM 2024 fordern 46 Grünenabgeordnete den Ausschluss der belarussischen Nationalmannschaft. In einem Brief appellieren die Politiker an die Spitze des europäischen Fußballverbandes UEFA, das osteuropäische Land wegen dessen Beteiligung am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der schlechten Menschenrechtslage noch aus dem Turnier zu nehmen. Dies berichtete das Nachrichtenmagazin Spiegel am Montag.

Kein Belarus bei der EM: Grünen fordern Ausschluss

© AFP/SID/JOHANNES EISELE