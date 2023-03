Tedesco feiert Debütsieg mit Belgien

Tedesco, mit Belgien am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln nächster Testspielgegner der deutschen Mannschaft, beklatschte das verdiente 1:0 durch einen Kopfball von Lukaku (35.). Beim 70. Länderspieltor des Routiniers kurz nach der Pause (49.) nach Zuspiel des Berliners Dodi Lukebakio sah der frühere Schalker und Leipziger Bundesliga-Coach schon deutlich entspannter zu. Den Endstand erzielte Lukaku in der Schlussphase (82.). Die Schweden um den Leipziger Emil Forsberg hatten auch nach der Einwechselung ihres nach Knieverletzung zurückgekehrten Altstars Zlatan Ibrahimovic 20 Minuten vor Schluss keine Chance.

Mit einem Doppelschlag brachten die Münchner Leihgabe Marcel Sabitzer (28.) und der Freiburger Michael Gregoritsch (30.) in Pasching Rangnicks Team vor der Pause beruhigend in Führung. Sabitzer (51.), an Manchester United ausgeliehen, und der Hoffenheimer Christoph Baumgartner (68.) erhöhten in der zweiten Hälfte. Die Österreicher empfangen am Montag (20.45 Uhr/DAZN) Estland. Zum deutschen Trainerduell kommt es in der Gruppe F am 17. Juni in Belgien.