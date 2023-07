U21-EM: Spanien feiert Krimi-Sieg! Rekordeuropameister steht im Halbfinale

Rekordeuropameister Spanien ist bei der U21-EM in Rumänien und Georgien ins Halbfinale eingezogen.

Der fünfmalige Titelträger rang am Samstag die Schweiz in der Runde der letzten Acht mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung nieder . Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Die Iberer spielen nun am Mittwoch (18 Uhr) gegen Israel , das Georgien ausschaltete, um den Einzug ins Endspiel.

Juan Miranda (103.) erzielte in Bukarest den entscheidenden Treffer. Zuvor hatte Sergio Gomez (68.) die Spanier in Führung gebracht, die Schweiz aber durch Zeki Amdouni (90.+1) noch ausgeglichen.

Damit steht Spanien vor der Qualifikation für die Olympischen Spiele. Sollte am Sonntag Frankreich oder England den „Toros Rojos“ in die Runde der letzten Vier folgen, wäre Spanien im kommenden Jahr bei Olympia in Paris dabei.