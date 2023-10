EM-Quali: Bleibt Italien an England dran? Die EM-Qualifikation LIVE im TV, Stream und Ticker

Die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland geht langsam in die heiße Phase. Am siebten Spieltag kommt es zu einigen spannenden Duellen, die darüber mit entscheiden können, ob sich die Nationen für das Turnier im kommenden Sommer qualifizieren können.

Am Samstag ist Titelverteidiger Italien ab 20:45 Uhr am Zuge. Die Südeuropäer empfangen in Bari Malta und wollen einen entscheidenden Schritt Richtung EM machen. Italien belegt in Gruppe B hinter England (13 Punkte) Platz zwei, dahinter wird es aber eng. Denn: Sowohl die Ukraine als auch Nordmazedonien haben ebenfalls wie Italien sieben Punkte, allerdings auch schon eine Partie mehr absolviert. Malta ist mit null Punkten abgeschlagener Letzter.

In Gruppe G kommt es zwischen Ungarn und Serbien zum absoluten Topspiel. Beide Teams stehen mit zehn Punkten an der Spitze, wobei Ungarn noch eine Partie weniger absolviert hat. Das Hinspiel in Belgrad konnten die Magyaren Anfang September mit 2:1 für sich entscheiden.

Die weiteren Partien am Samstag

Ukraine - Nordmazedonien (15:00 Uhr)

Nordirland - San Marino (15:00 Uhr)

Bulgarien - Litauen (18:00 Uhr)

Slowenien - Finnland (18:00 Uhr)

Dänemark - Kasachstan (20:45 Uhr)

So sehen Sie die Partien im TV und Stream

TV: -

Stream: DAZN