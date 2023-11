Bayer-Überflieger Grimaldo erstmals für Spanien nominiert

Torjäger und Zauberfuß in der Bundesliga - und nun die verdiente Belohnung: Alejandro Grimaldo von Spitzenreiter Bayer Leverkusen steht erstmals im Aufgebot der spanischen Fußball-Nationalmannschaft.

Das gab der Verband RFEF am Freitag vor den beiden abschließenden EM-Qualifikationsspielen bekannt. „Ich bin glücklich und sehr aufgeregt, damit erfülle ich mir einen Traum“, schrieb der 28-jährige Grimaldo auf Instagram.

Das 25-köpfige Aufgebot von Nationaltrainer Luis de la Fuente trifft zunächst am kommenden Donnerstag in Limassol auf Zypern, am 19. November (Valladolid) erwartet der dreimalige Europameister zum Abschluss Georgien.