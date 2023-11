EM-Qualifikation: Irrsinn in Bulgarien! Qualifiziert sich Ungarn ohne anzutreten?

Kuriose Situation in Plovdiv: Das für Donnerstag in der 300.000-Einwohner-Stadt vorgesehene EM-Qualifikationsspiel zwischen Bulgarien und Ungarn droht auszufallen.

Hintergrund: Derzeit liefen Umbaumaßnahmen am Stadion. Mit Blick auf enorme Sicherheitsbedenken könne die Arena gegenwärtig daher nicht freigeben werden. Dimitrov habe bereits einen Brief an den bulgarischen Fußballverband gesendet, in dem er seine Position erläutere, hieß es weiter.