EM-Auslosung LIVE im TV, Livestream & Ticker! Auf wen trifft Deutschland?

Die Heim-EM 2024 steht bereits jetzt in den Startlöchern! Am Samstagabend (ab 17.30 Uhr auf SPORT1.de ) wird die Gruppenphase gelost - und die deutschen Gegner in Gruppe A entschieden.

Die noch nicht stehenden Mannschaften werden per Platzhalter-Kugeln gezogen. Welche drei Mannschaften noch das EM-Ticket lösen, entscheidet sich in separaten Play-off-Turnieren zwischen dem 21. und 26. März.

Nachdem der DFB als Gruppenkopf feststeht, wird Deutschland am 14. Juni im Auftaktspiel in München auf Gruppengegner A2 treffen. Am 19. Juni wartet in Stuttgart Gruppengegner A3, am 23. Juni im abschließenden Vorrundenspiel in Frankfurt Gegner A4.